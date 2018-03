Nobene stvari, ki šteje v življenju, ne izbereš prostovoljno

Zakaj je treba najbolj upati tedaj, ko so stvari videti najbolj brezupne? S tem vprašanjem se med drugim ukvarja eden najvidnejših svetovnih intelektualcev Terry Eagleton v svoji zadnji uspešnici Upanje brez optimizma. Britanski teoretik irskih korenin, ki je bil eden gostov letošnjega festivala Fabula, pogosto v precep vzame uveljavljene pojme in s skrbno analizo pokaže na njihovo politično dimenzijo.



Tako lahko njegovo Upanje brez optimizma beremo kot nekakšno spodbudo levi politiki danes, ki je po Eagletonovih besedah precej izgubljena, da svoj program osnuje prav na strogi realistični kritiki današnje situacije. Marksist in predan katolik z impresivnim poznavanjem literarnih in teoretskih referenc podobno pristopa tudi k vprašanju terorja po letu 2001 v delu Sveti teror (Sophia, 2008), analizira smisel življenja v istoimenskem delu (izšlo pri založbi Krtina, 2009) in med drugim utemelji relevantnost Marxove kritike politične ekonomije danes v knjigi Zakaj je imel Marx prav (Modrijan, 2013).



Večina njegovih knjig, vključno z Marksizmom in literarno kritiko (Sophia, 2010) iz osemdesetih let, velja za uspešnice, v njih pa se kritično spopada tako z vročimi političnimi temami kot s popularnimi fenomeni. Kritika – kot eden ključnih elementov intelektualnega življenja 20. stoletja – danes podobno kot pojmi ideologija, solidarnost, prepričanje izgublja svoj pomen in že to nam veliko pove o tem, v kakšnem svetu živimo. V pogovoru Eagleton razkriva tudi svoje literarne preference, izkušnje z aristokrati na Cambridgeu in spregovori o svojem krščanstvu.





Letos praznujemo štirideseto obletnico maja 68, obdobja velikih uporov, splošnega družbenega vrenja, boja za emancipacijo. Kaj je po vašem dediščina tega dogodka?



Mislim, da se je radikalizem z ulic premaknil v teorijo. Strukturalizem v teoriji in vse ostalo, kar se je dogajalo, so bili po mojem poskusi, kako revolucijo ohraniti aktualno na intelektualni ravni. S tem se je občutek osvoboditve ohranil, le da je bil s teoretiki, kot je Michel Foucault, malo bolj mračen in pesimističen. Maj '68 je sprostil veliko levičarske dobre volje in energije, toda ta se je bodisi premestila v teorijo bodisi se je pretopila v razočaranje – ne zato, ker bi ljudje spremenili svoje prepričanje (čeprav nekateri so ga), ampak ker so na neki točki verjeli, da bodo zmagali. Težko je vztrajati v prepričanjih, ne da bi dosegli kaj otipljivega. Ko smo se premaknili iz sedemdesetih let v temne čase z Reaganom in Thatcherjevo, se je razočaranje usedlo in rezultiralo v tem, kar imamo danes: v neke vrste postmodernem pragmatizmu. Velike teorije smo odvrgli, politiko je zamenjala mikropolitika in sprejeli smo, da velike, ključne spremembe niso več mogoče, četudi smo bili – ironično – v istem obdobju priča vrsti pomembnih dogodkov. Ti so nakazovali ne le, da so velike spremembe možne, ampak celo nujne.



Katere dogodke imate v mislih?



Mislim predvsem na finančni zlom leta 2008. Že v začetku tega stoletja so ljudje naznanjali smrt zgodovine, konec velikih pripovedi – kar je pomenilo, da je prihodnost le sedanjost z več možnostmi. A samo nekaj let zatem se je letalo zaletelo v svetovni trgovinski center in prvo desetletje tega stoletja je bilo polno kriz z upori, arabsko pomladjo itd. Zgodovina ni sledila predvidenemu toku. Dogajale so se krize, levica pa je bila nepripravljena, ni imela sredstev, da bi se soočila ali izkoristila priložnost političnih kriz. Tega ni mogla storiti, ker je pred tem delavsko gibanje izgubilo polet zaradi avtoritarnih vlad – teh in onih –, levico pa je zajelo razočaranje. In tako leta 2008 ni bila v formi, da bi kapitalizirala na dogodku. Perry Anderson je rekel, da je neoliberalizem edina ideologija v zgodovini, ki je globalna.