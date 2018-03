O čem se hočemo pogovarjati

Preden spregovorimo o ključnem programskem temelju naglo približujočih se slovenskih volitev, si poglejmo, kaj velikega je ta teden storila evropska komisija. Predlagala je obdavčitev Googla, Facebooka in podobnih digitalnih velepodjetij. Obrazložitev je bila, da morajo plačati davek tam, kjer so ustvarili dohodek. Potem gre s tem še razvpita zgodba o podjetju Cambridge Analytica s sedežem v ZDA, ki je z grobimi spletnimi manipulacijami in zlorabami osebnih podatkov uporabnikov volivcev stalo za dvema skorajda najpomembnejšima političnima dogodkoma desetletja: za brexitom in izvolitvijo Donalda Trumpa. Evropski in britanski parlament sta od direktorja in lastnika Facebooka Marka Zuckerberga zahtevala pojasnilo, kako je lahko sploh prišlo do tako razsežne zlorabe osebnih podatkov. Predsednik evropskega parlamenta je, protislovno, na twitterju objavil povabilo Zuckerbergu, naj pride v evropski parlament pred predstavnike 500 milijonov Evropejcev in pojasni, »da ne uporabljajo osebnih podatkov za manipuliranje demokracije«.



Konec tranzicij, začetek konceptov



Skupni imenovalec omenjenih primerov in hkrati njihova rdeča nit je ta, da se je v nacionalnih državah precej povečala skrb za njihovo lastno nacionalno polje. Igro diktirajo veliki in veliki so povedali svoje: Rusija se s Putinom po volitvah tradicionalno zaokroža kot »avtoritarna monarhija«, čeprav z demokratičnimi postopki in ustavo, ki predvideva republikanski model. Mogočna Kitajska je sprejela zakone, po katerih je njen predsednik Xi Jinping stopil na Putinovo pot. V ZDA je Trump brez zagotovila, da se mu bo igra dobro izšla, sprožil idejno kampanjo America first in zadnji hit – v tem je pokazal doslednost – je, da je na uvoz jekla in aluminija iz neameriških držav, zlasti Kitajske, uvedel občutne carine. To naj bi udarilo tudi EU. Toda ko je evropska komisija napovedala zvišanje davkov na storitve digitalnih velepodjetij, so ZDA izrazile nasprotovanje in zaskrbljenost, kajti ta industrija naj bi v ZDA poganjala gospodarsko rast.