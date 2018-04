Ob segrevanju hladne vojne

Če bi svet zaradi uporabe kemičnega orožja v Siriji lahko bil na robu nove svetovne vojne, potem bi to lahko bil predvsem epilog proxy vojne, ki traja že desetletje. Prav mogoče pa je tudi, da so v nevarne igre vpleteni bolj trivialni razlogi, ki delajo nervoznega predvsem ameriškega predsednika Trumpa. Stalno uprizarjanje mejnih situacij postaja utrudljivo. Ne nazadnje se še ni polegla Trumpova retorika do Kim Džong Una in Severne Koreje, že je tu napenjanje mišic in besedna vojna med njim (osebno) in Rusijo, ki besede groženj uporablja mnogo bolj odmerjeno in premišljeno.



Težko bi rekli, da ZDA v kratkem bodo ali ne bodo napadle položajev sirskega režima v Siriji, ki uživa podporo Rusije. Toda z zanesljivostjo lahko rečemo, da se v nobenem primeru ne bo končala Trumpova konfliktna politika, še manj retorika, ki se enkrat obrne v notranjo politiko, potem v zunanjo in ki nikakor ne odjenja.