Od energetskega prehoda naj ima država korist, ne le stroškov

Med pripravo doktorata iz ureditve slovenske energetike ga zaradi vseh računov in formul že boli glava, pravi direktor saj če bi »sodelavci v sosednji stavbi naredili napako, ne bi v državi nihče mogel delati«. Pri nadzoru nad omrežjem pa vidi, da slovenska energetika nima usmeritve.



Na Elesu vedo, kam gre energetika, saj sodelujejo v več evropskih projektih. Vendar direktor Aleksander Mervar opozarja, da ni treba hiteti z uvajanjem razpršenih virov energije, zlasti na sonce in veter. Te tehnologije, ki jih pri nas ne proizvajamo, se namreč hitro cenijo. Prav pa bi bilo, da slovenska vlada v Bruslju doseže, da bi lahko tudi podjetja, ki so v državni lasti, financirala razvoj novih rešitev in storitev za pametna omrežja in drugo, ne le javno naročala pretežno v tujini razvitih rešitev.



Na konferencah, ki jih soorganizirajo tudi ministrstva, pravijo, da so cilji zmanjšanja emisij in uvajanja obnovljivih virov energije jasni, dogovoriti se moramo le za poti do njih. S tem se strinjate?



Občutek imam, da smo trenutno v fazi, ko vsak nekaj počne, praviloma iz čisto podjetniških vzgibov, veliko je zavajanja, poenostavljenih razlag, preoptimističnih napovedi. Celovitega odgovora, kaj bi bilo, če bi z večjim zamahom prešli na obnovljive vire v proizvodnji elektrike, za zdaj še ni. Kar se lahko prebere v medijih ali na spletu, je vedno obravnava posameznega pilotnega projekta, zaokroženih območij, nihče pa še ni objavil resne raziskave, kaj bi se zgodilo, če bi elektroenergetski sistem kake države prišel do polovice na razpršene obnovljive vire energije vetra in sonca. Pravijo, da smo v elektroenergetiki togi, nepripravljeni na spremembe in da naj se končno zbudimo in najdemo ustrezne poti, strategijo in podobno. Vse tiste, ki to zahtevajo, bi najprej vprašal, od kod bo prišel denar za vse te spremembe in ali smo to pripravljeni plačati? Obstaja razpoložljiva tehnologija za obvladovanje omrežij pri radikalni spremembi sestave proizvodnih virov električne energije? Smejim se, ko berem izjave, da bo elektrika skoraj zastonj. Kupce elektrike zanima zlasti znesek na računu, ne pa kje in po koliko se elektrika proizvaja.



Kaj pa se bo zgodilo s cenami elektrike?



Cena elektrike bo bistveno zrasla, tako poceni, kot je zdaj, ne bo nikoli več in tudi ne more biti. Bolj ko bo Slovenija hitela v smeri, ki je trenutno ne obvlada in je v bistvu zdaj niti ne potrebuje, dražje bo vse skupaj. Poglejmo, kaj se je dogajalo zadnje leto na največji evropski borzi z elektriko, EEX. Če primerjamo borzne napovedi za cene pasovne elektrike 17. aprila 2017 in 17. aprila 2018, vidimo, da je cena elektrike zrasla za 26 odstotkov. Lani je bila napoved cene megavatne ure (MWh) za leto 2023 še 31,45 evra, letos je skoraj 40 evrov, razlika je 8,5 evra. V istem obdobju so kuponi za ogljikov dioksid zrasli za trikrat, s petih na 15 evrov, za leto 2023. Če upoštevam specifično emisijo CO2 premoga, za termoelektrarno s 43-odstotnim izkoristkom, ugotovim, da se je termoelektrarni variabilni strošek zaradi višjih cen kuponov povišal za 8,4 evra. Celotno povečanje cen CO2 kuponov se je kompenziralo z višjimi borznimi cenami. Pred časom pa sem bral članek, ki govori, kako se zasebnim investitorjem izplača investirati v lastno sončno elektrarno. In kako se bo lahko električna energija, proizvedena iz te elektrarne, uporabljala za toplotne črpalke za potrebe gretja. Lepotna napaka je v tem, da toploto potrebujemo takrat, ko je zunaj hladno. Februarja letos je bil v Sloveniji izkoristek sončnih elektrarn 2,1-odstoten glede na instalirano moč.