Od starega božiča do novega leta

Pri potrošnikih je božič, podobno kot pri Trumpu, zasidran kot praznik potrošništva, kot manifest in ventil prenaložene blaginje, ne kot sporočilo in poklon človečnosti. Ta poklon so z balkona rimskega škofa letos dobili Palestinci, ki sistemsko upajo na to, kar jim pripada, razseljeni otroci Sirije in Iraka, Afrike in preganjanci v Venezueli, izgnanci Ukrajine in zatiranci Severne Koreje. Vsi, tudi ti, ki jim je vojna okrvavila deželo, dobesedno ali preneseno. Ukradenega otroštva ni mogoče nadomestiti z iluzijo blaginje, toda blagovest je mogoče uresničevati s strategijo v temeljnih dobrobitih poenotenega sveta.