Odiseja z jadrnico proti toku in okoli sveta

Luka Kosem in Andrej Škof, koprska mladeniča, dizajner in študent arhitekture, bosta z jadrnico prejadrala tri oceane in o potovanju, doživetjih, avanturah, dobrih in manj dobrih, sproti poročala na družabnih omrežjih. Človeku od vekomaj ni dalo miru vprašanje: Kaj je na drugi strani zaliva, kako je pravzaprav na drugem bregu? Že zdavnaj so se kalili na oceanih in davno pred Kolumbom odkrivali Ameriko. Če Odiseji ne bi pluli proti toku, ne bi nikoli odkrili novega sveta, ne bi odkrili neskončnosti vesolja, ne bi vedeli, kaj zmorejo vztrajnost, muka, volja.



Kateri notranji glas je prepričal 23-letna Koprčana, da se v torek podajata na tri leta dolgo pot okoli sveta, verjetno niti sama ne vesta. Toda že čez nekaj dni bosta na Curaçau začela priprave za njuno trdo pot proti toku. Ne bosta prva niti zadnja na tej poti. Sebi, najbližjim in drugim želita dokazati, da sta po premisleku vpisala doktorski študij preživetja in življenja.



Prva postaja: Curaçao



Vzornikov imata, kolikor hočeta. Jure Šterk je denimo kmalu po osamosvojitvi Slovenije odplul na (prav tako triletno) pot okoli sveta s komaj 6,5 metra dolgo jadrnico Slovenija. Leta 1994 je bil prvi Slovenec, ki je sam objadral svet z jadrom in lupinico.



Na podobno veliki jadrnici, privezani v spokojnem koprskem mandraču, sta nam o svojem načrtovanem jadranju proti toku govorila Luka Kosem in Andrej Škof. Tik pred poletom proti Srednji Ameriki sta prvič začutila metuljčke v trebuhu. Zmotil sem ju sredi zadnjih priprav in imela sta polne roke dela.