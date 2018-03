Odmaknite stole in vstanite!

Otroci so po naravi znanstveniki. Brez oklevanja sprašujejo o svetu, ki jih obdaja: Zakaj zvezde svetijo? Od kod pridejo dojenčki? Vidiš rdečo barvo enako kot jaz? Zakaj so rastline vedno tiho? Neumorno raziskujejo fizični svet, ves čas vrtajo z vprašanji v nas. Potem pa se zgodi, da že v prvih šolskih letih ustvarjalnost in radovednost, ki sta jih spremljali prva leta življenja, začne popuščati, znanost, ki jih je tako mikala, postane suha, za mnoge celo zastrašujoča snov. Zakaj? Zato ker so v nadaljevanju šolanja na vsa ta vprašanja primorani odgovarjati, ne da bi dejansko spet pokukali ven in fizično zaznali, kako svet (še vedno) deluje. To je kinestetično učenje.



»Celoten izobraževalni sistem je precej sedentaren,« pravi Susan Griss, »pozabili smo, da lahko ustvarjalni gib vključimo v učenje. Otroke smo raztelesili in pozabili, da imajo celotno telo, ne uporabljajo samo rok in glave, ampak tudi trup in noge – in prav ti deli so običajno v šoli zanemarjeni. Govorim o gibanju. Gibanje pa avtomatično pomeni druženje, ustvarjanje stika, ki ga danes tehnologija izpodriva. Mišljenje, govorjenje, razmišljanje, iskanje in ponovno začenjanje … Vsi vodijo k neštetim motivom za gibanje. Pomembnost plešočega uma je vse moje življenje,« sklene plesna pedagoginja, ki je celotno profesionalno pot uspešno posvetila kinestetičnemu poučevanju.



Kaj je torej kinestetično poučevanje?



To je poučevanje z ustvarjalnim gibom, v okviru kurikula. Z mojo metodo sem izučila nekaj sto učiteljev in nekaj tisočem učencev omogočila, da so se fizično in kreativno povezali s snovjo, ki bi jo sicer prejeli ustno ali pisno, brez posebnega zanimanja zanjo. Kako? Preprosto, že s tem, da jim dovolimo, da vstanejo s stolov v učilnicah, in jim omogočimo, da se fizično samoizrazijo. Šolski kurikulum tako lahko izkusijo tudi prek telesa. Kinestetično učenje poleg tega omogoča, da učno snov doživijo globlje in bolj razumljivo, hkrati pa razvijajo tudi kakovostnejše medsebojne odnose.



V uvodu knjige Svetovna zgodovina plesa Curt Sachs pravi: »Ples je mati vseh umetnosti. Glasba in poezija obstajata v času; slikarstvo in arhitektura v prostoru. Ples pa živi hkrati v času in prostoru. Ustvarjalec in stvaritev, umetnik in njegovo delo so združeni v enem. Ritmične vzorce gibanja, plastično oblikovanje prostora, živo predstavitev vidnega in fantazijskega sveta – vse to je človek ustvarjal z lastnim telesom v plesu, še preden je začel uporabljati materiale (kamen ali besedo), da bi izrazil svoje življenje ...«