Odpor proti integraciji

Skoraj pol leta je bil evropski projekt zamrznjen, velikopotezna vizija francoskega predsednika je čakala, ali bo Angeli Merkel uspelo sestaviti še eno veliko koalicijo. Nova vlada s socialdemokrati pa ne prinaša veliko navdušenja Nemčije nad Evropo. Poleg tega se krepi fronta proti Emmanuelu Macronu na evropskem severu: osem držav članic je pred dnevi nedvoumno sporočilo, da nasprotujejo nadaljnji integraciji EU.

Severnoevropske države članice z Nizozemsko na čelu so zelo jasno opozorile Francijo in Nemčijo, naj ne vztrajata z radikalno reformo evrskega območja, integracijo in komunitarnostjo; enotna fronta sedemindvajseterice češ da se kruši. Danska, Finska, Švedska, Nizozemska, Irska in tri baltske države so pretekli teden predstavile non-paper, ki je izrecen manifest proti Macronu. Finančni ministri se v skupni izjavi zavzemajo za »pobude, ki imajo javno podporo držav članic«, in nasprotujejo »prenosu pristojnosti na evropsko raven«, hočejo torej več fiskalne discipline.

Gre za strogo fiskalno disciplino, intelektualno dediščino Wolfganga Schäubleja, nemškega finančnega ministra, ki ga ni več. Pa vendar nordijske članice, privržene logiki fiskalno konservativnih držav, vztrajajo pri fiskalni vzdržnosti.