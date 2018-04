Orkestraši, ki vam lahko nataknejo tudi lisice

Sedem desetletij so že spremljevalci protokolarnih prireditev v Sloveniji. Mimo zvokov njihovih glasbil se je sprehodilo na stotine pomembnih in vplivnih ljudi. Začelo pa se je poleti 1948 v Šiški, ko je takratna slovenska vlada sklenila, da morajo iz vrst milice izbrati godbenike. Z lastnimi glasbili so orali ledino z igranjem koračnic. Prelomnica je bila rojstvo države, ko je dirigentsko palico prevzel Milivoj Šurbek.



Policijski orkester ima zavidanja vredno zgodovino. Godba ljudske milice je nenehno rasla, tako številno kot kakovostno. Ob usklajenem posluhu vlade in milice se je orkester hitro razvijal in postal takrat edini profesionalni orkester za državniške nastope. Po rojstvu države se je preimenoval v policijski orkester. Danes so vsi člani pihalnega orkestra diplomirani akademski glasbeniki. A pozor, z njimi ni šale, saj imajo prav vsi tudi policijska pooblastila. Represija in glasba nimata prav dosti skupnega, a ravno to je eno od poslanstev orkestra, pravi dirigent Nejc Bečan, saj skozi glasbo predstavljajo policijo v drugačni luči.