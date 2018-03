Pet minut od centralne pošte, na koncu senčnatega drevoreda

Spodnji del obnovljene Švicarije diši po dobri hrani iz tamkajšnje restavracije, zgornji dve nadstropji pa po lesu in oljnih barvah. Skrivnostni hodnik z mnogimi vrati v prvem nadstropju, za katerimi so umetniški ateljeji, spominja na kakšen hotel iz romanov Agathe Christie. Velika spodnja dvorana s poslikanimi stebri in velikimi okni, ki na eni strani gledajo na panoramo mesta in na drugi v zeleni gozd, je impresiven prostor spomina. Cela hiša je čisto nov sodobni ustvarjalni center, ki deluje pod okriljem Mednarodnega grafičnega likovnega centra in kjer je zavetje našlo dvanajst domačih umetnikov, prav tako organizirajo tudi mednarodni rezidenčni program, ki pa ni namenjen le likovnim ustvarjalcem, ampak tudi pisateljem.



Vse v stavbi je v znamenju umetnosti. Spominski atelje Stojana Batiča je prav tak, kot je bil nekoč, še star radio, ki ga je vedno poslušal med kiparjenjem, je prižgan. Cel prostor je razstava. Umetniki, katerih umetnine so razstavljene po hiši, prihajajo iz različnih generacij. Lesena skulptura Dragice Čadež, ki se razteza ob stopnišču iz pritličja v prvo nadstropje, nosi naslov Zgodba o drevesu, tu so še tipkopis Jureta Detele, kiparska kompozicija Luja Vodopivca, Impresije Nike Autor, jedkanica Karla Plemenitaša ... Kot mi je pripovedovala asistentka pri vodenju projekta Maruša Kocjančič, so bila ta umetniška dela izbrana z mislijo, da je narava v tej stavbi vedno prisotna, na začetku kot park, kamor se greš zabavat oziroma odpočit, potem je tu narava kot inspiracija za umetnike ter narava kot kulisa, kamor se skrijejo socialno ogroženi ljudje, kot se je to dogajalo v Švicariji.



Trije elementi



Zanimiv umetniški program za naslednje mesece je že sestavljen in vključuje različne žanre: zgodbe o zgodovini, kuharske tečaje, predavanja o Tivoliju in Rožniku, mesečna srečevanja in pogovore o knjigah, otroški atelje. Poletni večeri bodo v znamenju glasbenih dogodkov, zaživel bo letni kino. Vodjo in avtorico projekta Yasmín Martín Vodopivec so pri idejni zasnovi nove Švicarije vodili trije temeljni elementi, ki so povezani z zgodovino stavbe: skupnost, umetnost in narava. Hiša je vedno povezovala ljudi, ki so živeli v njej: umetnike in boeme, ki so cele noči preklepetali v tamkajšnji kmečki sobi, ruske emigrante, ki so jih tja preselili v 30. letih prejšnjega stoletja, kiparje in slikarje, ki so kasneje ustvarjali v ateljejih, ljudi z dna družbe, stanovalce, ki so živeli v nekdanjih hotelskih sobah v takrat že razpadajoči stavbi.

. Foto: Jure ErženV zgodovini se je Švicarije prijelo veliko ne preveč prijaznih imen. Že Ivan Cankar je zaradi živahnih natakaric, med katerimi so se nekatere ukvarjale tudi z najstarejšim poklicem, in zaradi razuzdanega veseljačenja gostov takratni hotel Tivoli, v katerem je nekaj časa živel, poimenoval »prizorišče greha«. Za stavbo je napisal, da je elegantna in da ima prekrasno lego in, kar je najbolj pomembno, »da ima hotelirja, ki ne vprašuje po denarju, in natakarico, ki daje ubogim«. Kasneje, ko so zaradi dotrajanosti in nevzdrževanosti stavbe stanovalci živeli v slabih materialnih in higienskih razmerah, so stavbi rekli tudi Golobnjak ali Ščurkov grad.