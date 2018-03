Pohlepni skladiščnik

Izkazalo se je, da je imperij Marka Zuckerberga toksičen. Prodaja podatkov, ki jih sami brezplačno dostavljamo skladiščni korporaciji Facebook, Inc. je sestavni del poslovnega modela te gospodarske družbe. Če smo si naivno domišljali, da so družabna omrežja orodje, ki nam pomaga širiti duhovite domislice, bolj domišljene koncepte, estetska doživetja ali kaj podobnega, smo se ušteli.

Družabna omrežja so danes predvsem marketinško orodje. Facebook pa je, med drugim, postal tudi sestavni del političnega inženiringa. Razkritja novinarskih kolegov kažejo, da ima Facebook, Inc. močan vpliv na odločitve, ki so vsaj v teoretičnih knjigah zapisane v poglavju o volji ljudstva.