Politika najbolj zanima tviteraše, najmanj pa instagramovce

Družabna omrežja v Sloveniji spremlja milijon in 116 tisoč volivcev. Jasno je torej, da bodo v tokratni volilni kampanji imela največjo vlogo doslej. Hkrati so tviti že postali eden glavnih virov informacij novinarjev, kar vlogo tega družabnega omrežja še dodatno krepi.



Volili bomo najverjetneje prvo nedeljo v juniju, torej čez približno sto dni. Priprave so v polnem teku, prepričevanje volivcev pa se precej seli na družabna omrežja. Ta v Sloveniji spremljajo tri četrtine populacije, stare od 18 do 75 let, in bodo zato zelo pomembna za nagovarjanje volivcev.

Mediana je preverila, kakšen je odnos uporabnikov posameznih omrežij do politike. »Naša analiza je pokazala, da politika nadpovprečno zanima linkedinovce in tvitarje, na drugi strani pa nadpovprečno ne zanima instagramovcev,« povzema. Križali so tudi podatke o politični pripadnosti sledilcev in tvitersko sceno ter ugotovili, da je največ uporabnikov twitterja politično blizu stranki SD, sledi pa ji SDS.