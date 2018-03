Politiki manjka zaupanje za večje spremembe

Beležimo petodstotno gospodarsko rast, stopnja brezposelnosti je tako rekoč vsak mesec nižja, hkrati pa imata dve tretjini zaposlenih manj kot povprečno plačo in se zdi, da nobena družbena skupina ni prav zadovoljna. Zakaj je tako, smo vprašali ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pogovarjali smo se trgu delovne sile, problemu prekarnosti, nizkih pokojnin in tudi vrenju v javnem sektorju.

"Politika potrebuje zaupanje za te spremembe. Če ne bo pripravljenosti in bomo te sisteme peljali naprej take, kot so, bomo kot družba in posamezniki znotraj nje dejansko izgubljali. Vsi pokojninski in drugi sistemi socialnega zavarovanja so bili postavljeni v začetku 19. stoletja, ko je bila popolnoma drugačna struktura trga dela in je bilo življenjsko obdobje bistveno krajše, kot je danes. Temu moramo slediti in narediti globlje spremembe, problem pa je, da politika nima zaupanja.

Razdvojenost v družbi je velik problem. V politiki bi bilo izjemno pomembno, če bi vedno imeli v ospredju, kaj je naš skupni interes, ne pa parcialni interesi posameznikov ali posameznih družbenih skupin. Če bi bila skupnost glavno vodilo, mislim, da bi veliko lažje dosegli soglasje o kateri koli temi. In če bi mi med sabo to dosegli, bi tudi ljudje imeli večje zaupanje v politiko."