Pomisleki: Globalna seksualna ureditev

Pridi, vzemi me … Zastonj seks! Soba številka 6316. Ye Mouyi je ob tem sporočilu na wechatu, kitajski različici tviterja, prejšnji teden objavila tudi svojo fotografijo v spodnjem perilu in, seveda, napisala tudi to, da je v hotelu Wanda Hilton v zalivu Haitang v mestu Sanya na južnem kitajskem otoku Hainan.



Avla luksuznega hotela je bila kaj kmalu polna do zadnjega kotička. Telefonske linije so bile oblegane do skrajnosti, dvigala pa polna moških, ki so začutili, da je prav njim namenjeno povabilo 19-letnega dekleta. Ko so začeli tisti, ki so prišli prvi, trkati na vrata sobe 6316, je Ye izbrisala sporočilo z wechata in poklicala varnostnike, ti policijo, ta pa je pohitela v Hilton, da bi aretirala – njo.



Do takrat se je Ye že odjavila iz hotela in se napotila na letališče, tam pa jo je policija aretirala in jo privedla na policijsko postajo. Po kratkem postopku so jo obsodili na 15 dni zapora zaradi prostitucije (!!!) in 500 juanov (65 evrov) denarne kazni zaradi kaljenja javnega reda. Hotela sem se samo pošaliti, pravi Ye. Država pa pravi, da je kriva, ker je resno ogrozila poslovanje hotela s petimi zvezdicami. Tistim tri tisoč razgretim moškim, ki so do zadnjega kotička napolnili hodnike, skorajda uničili dvigala in blokirali telefonske linije, niso pripisali prav nobene krivde. Moški so se namreč vedli normalno, povsem v skladu s svetovno ureditvijo.



Tako Ye Mouyi v ponedeljek (po kitajskem času) v zaporniški celici ni mogla spremljati podelitve oskarjev in ni mogla slišati tega, kako se je iz gledališča Dolby glasno in po hollywoodsko revolucionarno razlegalo #MeToo.