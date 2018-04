Pomisleki: Kako napisati življenje?

Leta 1996 je Pulitzerjevo nagrado dobil Jack Miles, nekdanji jezuit, teolog in kolumnist Washington Posta in New York Timesa, za knjigo z ambicioznim naslovom Bog: biografija. Kakšna je življenjska zgodba Boga? Je bil Bog kdaj otrok? Kakšna »osebnost« je?



Pisatelj se je knjige lotil kot vsak biograf: šel je k izviru, k Svetemu pismu, seciral je Staro zavezo, stavek po stavek, in sestavil zgodbo o tem, kdo je tisti, ki si je izmislil svet. Boga opiše kot bojevnika, ki največjo bitko vodi sam s seboj. Ni se ga lotil z religiozne plati, drzno ga je analiziral, kot da gre za literarnega junaka, in opisal vse njegove notranje konflikte; nekoga, ki je hkrati uničevalec in kreativnež, moder in maščevalen, nečimrn in skromen, brezsrčen in skrben, tako zelo močen, a včasih povsem nemočen in poln dilem.



Ko beremo knjigo, je jasno, da je Bog moški in da je človeka ustvaril po svoji podobi. Včasih je zelo podoben Hamletu, najbolj zapletenemu junaku iz literarne zgodovine. Kot je zapisal eden izmed kritikov, je po tej knjigi na novo odkril Sveto pismo in se čudil. Dobre biografije lahko govorijo o komur koli.

Gertrude Stein in Alice B. Toklas

Ameriška pisateljica Gertrude Stein je sanjarila o tem, da bo napisala biografijo o vseh ljudeh, ki so kadar koli živeli in ki bodo živeli. Tako je nastala čudna, smešna in zapletena knjiga Everybody's Autobiography, meditacija o slavi, identiteti in predvsem o Gertrudi Stein, ki se ima za genialko. Steinova je že prej napisala avtobiografijo o svoji ljubici Alice B. Toklas, v kateri piše o Picassu, Matissu in vseh umetnikih, ki so hodili v njen slavni salon na 27 Rue de Fleurus v Parizu, in na koncu knjige prizna, da njena Alice nima časa napisati svoje avtobiografije, zato jo je kar ona namesto nje. Dobre biografije lahko govorijo o vseh ljudeh.