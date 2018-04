Pomisleki: Na tehtnici – prizadetost muslimanov ali trpljenje živali  

Oboževali smo jih kot bogove, sovražili kot demone, jim priznali, da imajo dušo ali jih imeli za brezčutna bitja ... Danes vemo, da imajo čustva, da občutijo bolečino in čustveno trpljenje.



Raziskave raznovrstnih znanstvenikov o tem, ali živali čutijo, so trajale celo 20. stoletje. Živali se zavedajo sebe, sočustvujejo, se prepirajo, sklepajo zavezništva in prijateljstva ... Čutijo veselje, žalost, strah in jezo. Kaj pa zavest? To vprašanje je staro toliko kot človeštvo, v novejši zgodovini se je z njim ukvarjal Charles Darwin. V svoji teoriji o evolucijski kontinuiteti, po kateri so razlike med živalmi stvar stopnje in ne vrste, je dognal, da če je »nekaj« prisotno pri človeku, je prisotno tudi pri drugih živalih.



V sodobnem času pa se je zavesti zavzeto posvečal Francis Crick, angleški molekularni biolog, biokemik in nevrobiolog, eden od soodkriteljev molekule DNK in Nobelov nagrajenec. Raziskave so po njegovi smrti nadaljevali drugi znanstveniki in leta 2012 so trije priznani nevroznanstveniki (David Edelman z Inštituta za nevroznanosti v La Jolli, Philip Low z Univerze Stanford in Christof Koch z Inštituta za tehnologijo v Kaliforniji) sestavili cambriško deklaracijo o zavesti, v kateri piše: »Nečloveške živali imajo nevroanatomsko, nevrokemično in nevrofiziološko podlago zavestnih stanj, vključno s sposobnostjo namernih obnašanj.«



Deklaracijo, v kateri nedvoumno piše, da imajo številne živali, predvsem sesalci, ptice in celo hobotnice zavest, podobno človeški, so podpisali številni znanstveniki. Zavedanje sebe med drugim potrjuje samoprepoznavanje v ogledalu. V njem se na primer prepoznajo velike opice, delfini, sloni in med pticami predvsem srake.



Žal spoznanja o tem, da živali čutijo in občutijo tudi bolečino, niso veliko prispevala k njihovi dobrobiti. Še vedno jih vzrejajo v nemogočih razmerah, jih ubijajo na okruten način in jih lovijo iz čistega veselja. Nekaj se je vendarle premaknilo. Evropska uredba priznava, da so živali čuteča bitja, in članice EU poziva, naj upoštevajo dobrobit živali, vendar so avtonomne pri sprejemanju zakonodaje glede njihove zaščite. Večina držav sicer živali ščiti, a le do točke, ko ni ogrožena dobičkonosnost.



Podobno ravnajo potrošniki. Predvsem jih zanima, da je meso čim cenejše, in manj to, v kakšnih razmerah živali živijo, in še manj, na kakšen način jih ubijejo. Kako zelo je to pomembno, nas je s knjigami in filmom veliko naučila Temple Grandin, ki je kljub avtizmu doktorirala in življenje posvetila humani reji živine in načinu zakola. Po njenih načrtih so postavili polovico vseh farm v ZDA, z izjemno vztrajnostjo je dosegla, da živali pred zakolom omamijo s pištolo. Ugotavljala pa je, da oprema ne olajša trpljenja živalim, če je klavniški delavci ne uporabljajo pravilno in če so sadisti. Zato se je domislila videosistema, ki prek interneta omogoča nadziranje dogajanje v klavnicah. Kamere zdaj nameščajo tudi v drugih državah.



Pogosto je v rabi besedna zveza human zakol, a se Grandinova z njo ne strinja povsem. Govoriti o humanosti v povezavi s klanjem je res kontradiktorno, po mnenju Grandinove bi bilo ustrezneje reči nizkostresni, neboleči zakol. Izraz sam niti ni pomemben. Neskončno žalostno je, da v sodobni družbi sploh ni samoumevno, da živali usmrtimo tako, da jim karseda zmanjšamo stres, strah in bolečino. Občasno se nad tem zamislimo, ko preberemo, kako se je kakšna krava pred klavnico v paničnem strahu pognala v beg.



V Evropi je presenetljivo veliko držav, v katerih je pretehtal zaslužek nad humanostjo, etičnostjo in pravicami živali, kjer koljejo obredno, brez omamljanja, saj je po muslimanskih šeriatskih zapovedih le meso tako ubite živali halal, kar pomeni dovoljeno.