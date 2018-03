Pomisleki: Sveži ljudje za vojaško suknjo

Vojska se dejavno vključuje v boj za povečanje natalitete. To je resničen naslov, nedavno objavljen v številnih srbskih časopisih. »V skladu z ukazi (predsednika Aleksandra Vučića) se tudi vojska Srbije vključuje v dejaven boj za povečanje rodnosti,« je na izredni novinarski konferenci slovesno sporočil srbski obrambni minister Aleksandar Vulin.



Kakorkoli se morda sliši nenavaden načrt, da vojska države, ki si je v preteklih desetletjih nabrala precej bogate izkušnje s pravimi vojaškimi operacijami, sodeluje pri povečanju rodnosti, je Vulinova napoved še kako smiselna. Negativni demografski trendi, podobno kot Slovenijo in velik del zahodnega sveta, tepejo tudi Srbijo. Da je bela kuga resno, tudi varnostno tveganje, lahko preberemo v obrambnih dokumentih številnih evropskih držav.



Podobno piše tudi v kar 66 strani dolgi resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja Slovenske vojske; neugodna demografska gibanja so, takoj za podnebnimi spremembami, uvrščena na drugo mesto dolgega seznama tveganj, ki ogrožajo mednarodno in seveda tudi našo varnost. Srbija je pred številnimi drugimi pomembnimi bitkami na Kosovu izgubila predvsem bitko za nataliteto. Zato se je pomena spodbujanja rodnosti učila sproti in boleče. Vsak dan ta balkanska država izgubi 107 ljudi, že zadnjih 27 let jim umira več ljudi, kot se jih rojeva, in če se bo tako nadaljevalo, bo število prebivalcev v Srbiji do leta 2060 s sedanjih skoraj sedem milijonov upadlo na 3,9 do 5,5 milijona.