Portret tedna: Aleš Šabeder

V sredo imenovani Aleš Šabeder je deveti generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana v samostojni Sloveniji. Prvi je bil Primož Rode, zdravnik kardiolog. Zdržal je dvanajst let ne glede na menjavo političnih opcij, nato pa je ogorčeno odstopil zaradi politično kupljenih operacijskih miz, afere, ki se je kasneje izkazala za mater vseh afer v zdravstvu. Rodeta je za kratek čas kot vršilec dolžnosti nasledil prav tako zdravnik Sergej Hojker, nato pa je politika to mesto namenila ekonomsko izobraženim, češ da bolje obvladajo finančne posle. Recepta za izboljšanje poslovanja kliničnega centra ni iznašel še nihče. UKC je vsako leto v izgubi; tudi lani bi bil, če ne bi dobil tik pred zdajci izdatne finančne injekcije.



Tudi Aleš Šabeder je ekonomist. Rodil se je na Ptuju v delavsko-obrtniški družini in ima zagotovo čut za malega, bolnega človeka. Po osnovni šoli in gimnaziji na Ptuju je študiral na mariborski ekonomski fakulteti, smer denarništvo in finance. Vse dosedanje delovne izkušnje si je pridobil v gospodarstvu. Kot področni direktor v velikih sistemih, kot sta Petrol in Mercator, se je spoznal z nekaterimi velikimi gospodarstveniki. Oboje mu bo na novem delovnem mestu koristilo. V zdravstvu ni delal nikoli.