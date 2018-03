Portret tedna: Blanka Žgajnar

Ne skrbi me in ni me strah. Glede tožilke pa ni kaj reči, pač opravlja svoje delo. Tako nam je pred razglasitvijo sodbe v razvpiti zadevi Balkanski bojevnik dejal prvoobtoženi Dragan Tošić. Nato ga je doletelo: 16 let in pol zaporne kazni in hišni pripor.



V torek je ob koncu ponovljenega sojenja na ljubljanskem okrožnem sodišču v eni največjih kazenskih zadev pri nas, ki jo je vodila specializirana državna tožilka Blanka Žgajnar, vse skupaj potekalo pravzaprav dolgočasno. Nobenega spektakla, nikjer množice oboroženih policistov, prav tako ne izjemnih varnostnih ukrepov, ki so spremljali začetek prvega sojenja pred sedmimi leti. Nasprotno. Osem pravosodnih policistov v dvorani je zdolgočaseno čakalo, da se branje sodbe konča, vmes pa so občasno s prstom drseli po pametnem telefonu. Petnajst odvetnikov, nevajenih daljšega stanja, se je prestopalo z noge na nogo, Žgajnarjeva pa je nepremično strmela v sodnico.