Portret tedna: Boštjan Jazbec

Vrsta stvari je privedla, da je postal verjetno ena najbolj osovraženih figur v državi. Kot je dejal v enem od redkih intervjujev v zadnjem času, je pravzaprav postal priročen grešni kozel za vse, kar je bilo v naši državi narobe. Očitno mu je za spopad s kritiki zmanjkalo moči in se je zato odločil, da bo mandat guvernerja končal predčasno in kandidiral za dobro plačano službo v Bruslju, čeprav je še pred kratkim zatrjeval, da bo guvernerski mandat na čelu Banke Slovenije, ki bi se mu sicer iztekel julija prihodnje leto, končal. Je prvi, ki s te funkcije odhaja predčasno, je pa hkrati tudi edini slovenski guverner, ki ga preiskuje policija. Skupaj z nekaj kolegi ga je namreč doletela ovadba o sumu zlorabe pooblastil pri sanaciji NLB.

Ko je na stanovskem letnem srečanju novembra lani nagovoril slovenske bančnike, je povedal, da je pravzaprav vedno znova presenečen nad neverjetnimi sposobnostmi, ki mu jih pripisujejo. »Od odgovornega za – po mnenju domnevnih strokovnjakov in izračunih, ki jih še nihče ni videl – preveliko bančno luknjo in pridobivanja prevelike koristi za davkoplačevalce v primeru sanacije NLB do tega, da odločam o reprogramiranju dolgov velikih podjetij, postavljam nadzornike bank in v Slovenijo vabim tuje tajkune.