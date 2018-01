Portret tedna: Franjo Bobinac

Franjo Bobinac ne odgovarja na vprašanje, ali bo ob letu osorej, torej po predvidenih spremembah v lastništvu Gorenja in napovedanem vstopu novega strateškega partnerja, še ostal na tej funkciji, čeprav mu je nadzorni svet že lani, dolgo pred iztekom, podelil nov mandat.



V Gorenju je že več kot 30 let, tja je prišel iz Ema Celje, kjer je po odsluženem vojaškem roku leta 1983 tudi začel poklicno pot. Ni je ubral po očetovih stopinjah finomehanika, mama je bila tajnica, temveč so ga mikali drugi, večji izzivi. Zdaj je na vrhu družbe, ki je četrta največja v državi po celotnih prihodkih in takoj za Mercatorjem druga največja zaposlovalka, med podjetji z največjim dobičkom je pa ni.



Lani so leta 1958 rojenemu Celjanu bruto prejemki znašali nekaj več kot 153 tisoč evrov. Pogled v letna poročila Gorenja pa kaže, da zadnja leta zasluži precej manj, saj so mu nadzorniki odrekli nagrado za uspešnost. Ta je na primer leta 2015 dosegla skoraj 70 tisoč evrov, a tistega leta je bil res obilno nagrajen, saj so njegovi bruto prejemki dosegli skoraj pol milijona evrov, če smo čisto natančni – 428 tisočakov. V lasti ima 4096 delnic Gorenja, ki so na borzi trenutno vredne okrog 21 tisoč evrov.



Ta teden je bil zanj vroč. Gorenje vodi od leta 2003. Nekateri njegovi kritiki menijo, da je družba v tako slabi kondiciji predvsem zaradi njegove zgrešene kadrovske in produktne politike, zaradi katerih je prodaja Gorenjevih izdelkov na nekaterih trgih, na primer francoskem, strmoglavila, manj pa zaradi izjemnih pritiskov konkurence, na katero se ob drugih zunanjih razlogih, ki tolčejo po Gorenju, tako rad zgovarja. Tudi konkurenca namreč deluje v enakem okolju kot Gorenje. Morda je torej res čas, da krmilo družbe prevzame nova roka.