Portret tedna: Hasan Rohani, (proti)režimski predsednik Irana

Protesti, ki so v zadnjih dneh prejšnjega leta zajeli številna iranska mesta, so zmedli tudi Irance. Tokrat prav nič ni bilo črno-belo. Pa tudi - kot leta 2009 - zeleno ne.

Vse skupaj se je, povsem nepričakovano, začelo v svetem mestu Mašad, kjer živi velik del iranske verske vrhuške. Ta na ravni delovanja »globoke države« nikoli ni in ne bo sprejela, da so Iranci dvakrat zapored (leta 2013 in 2017) izvolili za predsednika Hasana Rohanija, kandidata, ki ni bil njihov izbranec, je pa bil njihov izdelek.

Prvi protest v Mašadu ni bil protirežimski. Nasprotno. Organizirali so ga tesni sodelavci ajatole Alija Hameneija in pripadniki versko-finančne oligarhije, ki skupaj z republikansko gardo obvladujejo velik del iranskega gospodarstva - na čelu s predsedniškim kandidatom Ibrahimom Raisijem, ki ga je Rohani »razbil« na majskih volitvah. Protest je izbruhnil dobra dva tedna po tem, ko je Rohanijev kabinet sprejel predlog novega proračuna, v katerem je močno omejil državno financiranje nekaterih institucij, prek katerih se je napajal velik del »večnega« versko-političnega aparata. Obenem se je po drugi Rohanijevi predsedniški zmagi, do katere je z lahkoto prišel že v prvem krogu, razkorak med predsednikom in vrhovnim voditeljem ter njegovimi pokornimi adjutanti podizvajalci še bolj poglobil.