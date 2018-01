Portret tedna: Jeff Bezos

Zaradi znižanih knjig, ki jih je ponujal na internetu, in elektronskega bralnika kindle so začele po vsem svetu propadati neodvisne in majhne knjigarne, zamajal je tudi velike mreže knjigarn, od zdaj že propadlih Borders do Barnes & Noble. Težko pričakovane knjige Harryja Potterja je bilo recimo mogoče že takoj po izidu na Amazonu kupiti za štirideset odstotkov ceneje in dostavili so vam jih ekspresno. Seveda so imeli izgubo, a lojalni kupci so za Bezosa pomembnejši od nekaj izgubljenih milijonov, ki jih očitno prihrani kje drugje – pri slabih razmerah za delo, v katerih delajo delavci v Amazonovih skladiščih, na primer. Google in Facebook zaposlenim ponujata svetle pisarne, opremljene s telovadnimi napravami, brezplačno hrano in varstvo za otroke, Bezosu pa je za dobre delovne razmere bolj malo mar, želi si, da zaposleni delajo vedno več in čim hitreje. »Moje podjetje ni podeželski klub, kamor se pridejo ljudje upokojit.« Mnoga Amazonova skladišča nimajo klime in milijarder je raje plačeval rešilne avtomobile, ki so stali pred stavbo in v bolnišnico vozili dehidrirane delavce, kot da bi jim privoščil ohlajen zrak. Prav tako kamere ves čas spremljajo proizvodnjo, delavci morajo plačevati za parkirišče in ure za odmor so natančno odmerjene.



A kmalu se mu ne bo več treba ukvarjati s človeškim faktorjem, saj zanj že delajo roboti, ki so malce večji od sesalca za prah, so pametni in močni, saj lahko dvignejo nekaj sto kilogramov težak tovor, in se nikoli ne pritožujejo. Do zdaj so jih »zaposlili« že okrog 30.000. Amazon razvija tudi posebne drone, ki vam bodo že čez nekaj ur pripeljali izdelke, naročene po spletu, naravnost na vaš dom. V Seattlu je Bezos odprl celo prve trgovine Amazon Go, v katerih ni prodajalcev niti blagajničarjev, saj kupljeno blago zabeležijo kamere in račun pošljejo vašemu pametnemu telefonu. V naslednjih desetih letih bodo odprli več kot 2000 takih trgovin. Brezposelnost prav tako ni v ospredju Bezosovih skrbi.