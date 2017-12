Portret tedna: Kim Džong Un

Mislim, da bo minilo veliko, veliko časa, preden se bom dotaknil tal in dojel, da nisem človek, za katerega me imajo doma. O, ne, ne, ne, jaz sem rocket man, rocket man, moj detonator gori zgoraj v osami … O, ne, ne, ne, verzi, ki jih je Elton John uglasbil leta 1972, se ne nanašajo na severnokorejskega voditelja. Pravzaprav pojejo o astronavtu, ki gre na Mars.



Pa vendar. Ko je ameriški predsednik Donald Trump letos jeseni označil Kim Džong Una za »malega rocket mana«, je v novem hladnovojnem aranžmaju oživela stara balada, ki obljublja dolgotrajno dramo, v kateri bomo morda dojeli, da on ni takšen človek, kot trmasto mislimo, da je. Morda je veliko slabši ali pa veliko boljši, kakor domnevamo, ker smo zavedeni z geopolitičnimi pastmi.



Odkar je Kim Džong Un prevzel oblast, je minilo celih šest let, a smo se zadnjih šest mesecev ukvarjali z njim več kakor kdaj prej. Ko ga je v začetku decembra ameriški Time uvrstil v ožji izbor za človeka leta, je bilo to povsem drugače kakor leta 2012, ko ga je časopis The Onion razglasil za najbolj seksapilnega moškega na svetu. Tisto je bil posmeh, to zdaj pa je resno, saj je resnično zaznamoval leto, ki mineva.



Še več, z njim bomo šli tudi v leto 2018. Poslušali bomo to, kar nam kriči z Daljnega vzhoda, in se dotikali čela, ker bomo ocenjevali, kako nas bo bolela glava, ko bo z jedrskimi zobmi ugriznil 21. stoletje za rep ter ga vrnil tja, kjer se je začela oblikovati svetovna ureditev.