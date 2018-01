Portret tedna: Dunja Mijatović

Zmaga Dunje Mijatović je (tudi) zmaga Slovenije. Nova komisarka za človekove pravice Sveta Evrope je kmalu po izvolitvi dejala, da je bila na njeni poti na ta položaj odločilna vloga Slovenije in našega pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča, ki je s svojo potezo pokazal, da »je velik človek in prijatelj Bosne in Hercegovine, na kar ne smemo nikoli pozabiti. Upam, da bo moja izvolitev v spodbudo ljudem iz moje države, še posebej mladi generaciji in ženskam, da kandidirajo za mesta v mednarodni skupnosti.«



Klemenčič kot zmagovalec



Goran Klemenčič, eden izmed trojice, ki se je poleg francoskega kandidata Pierre-Yvesa le Borgn'a in Mijatovićeve potegoval za komisarski položaj, se tako lahko tudi počuti kot zmagovalec, še posebej zaradi ovir, ki so mu jih na tej poti – kako tipično slovensko – postavljali domači ljudje. Poznavalci strasbourškega dogajanja ne pomnijo, da bi katera država tudi na tujem parketu tako brezkompromisno obračunavala z lastnimi ljudmi, kot to počne Slovenija. Tarč je bilo doslej več, pred slabima dvema letoma vrhovna sodnica Nina Betetto, ki je želela postati sodnica evropskega sodišča za človekove pravice.



SDS je pred volitvami v parlamentarni skupščini Sveta Evrope pripravila video, v katerem jo je predstavila kot kršiteljico človekovih pravic, enak scenarij je ta stranka uporabila pred prvim krogom glasovanja za novega komisarja za človekove pravice. V njem je v torek Klemenčič dobil najnižjo podporo in dan po tem vse svoje moči usmeril v to, da je 324 članov parlamentarne skupščine Sveta Evrope prepričal, da si kandidatka iz BiH zasluži njihove glasove, ker je izjemna oseba, z visokimi strokovnimi referencami. Ob umiku kandidature je spomnil, da so v odločilni fazi glasovanja na plenarnem zasedanju parlamentarne skupščine Sveta Evrope ob strokovnih referencah enako ali še bolj pomembna tudi politična razmerja in, ne nazadnje, tudi enotna podpora domače države.