Portret tedna: Raúl Castro

Z vojsko in partijo obvladuje vse, kar leze in gre. Vojska je na Kubi partija in partija je vojska.

Odkorakal je iz predsedniške palače, prepustil vlado svojemu pribočniku, se delal, kakor da je sestopil z oblasti, potem pa hitro postavil spet vse na svoje mesto. Ostal je partijski šef, kar pomeni prvi človek na otoku, ki se ga je prijelo ime Rdeči otok. Ostal je tudi general oboroženih sil, ki jih vodi od začetka, že skoraj šest desetletij. Z vojsko in partijo obvladuje vse, kar leze in gre. Vojska je na Kubi partija in partija je vojska.

V državi, ki živi od turizma, ima vojska v lasti vso turistično industrijo, hotele in tudi avtobuse, ki vozijo turiste, tudi trgovine za tujce in vse dostojne trgovine za domače prebivalstvo so pod vojaškim nadzorom, v vojaški lasti. Na plačilnem seznamu revolucionarnih oboroženih sil so hotelski direktorji pa tudi kuharji, natakarice in receptorji. Vojska premore največjo proizvodnjo živil na otoku. V vojski pa odloča partija. Kolikor je bilo sprememb na otoku, je zanje poskrbel Raúl Castro, dovolil je, kar je smelo biti dovoljeno, tudi zasebni sektor je spodbudil, restavracije, obrtne delavnice in trgovinice s poceni robo. Ljudje lahko imajo mobilne telefone, v hotele lahko vstopijo, zemljo lahko obdelujejo. Če katero rečejo čez boga in cesarja, gredo pa še vedno v zapor.

To je pravzaprav vse, kar velja posebej omeniti o dogodku tedna, meseca, leta in desetletja na najlepšem otoku sredi Karibov. O prenosu oblasti, ki se je zdel zgodovinski, ker na čelu Kube kar naenkrat ni nekdo, ki se piše Castro Ruz, ampak Miguel Díaz-Canel Bermúdez, komaj opazni neznanec iz vrst partijskih birokratov. In o začetku tranzicije, ki si je verjetno želijo vsi na otoku, ob njih pa tudi velik del izgnancev, prebežnikov, iskalcev boljšega življenja, ki so odhajali od začetka šestdesetih in jih je zdaj še več kot kadarkoli prej.

Prenosa oblasti ni bilo, tranzicija se tudi ni začela, dogodek pa je vseeno odmeven. Že zato, ker se predsednik ne piše Castro. Prenos oblasti in tranzicija pa bosta prišla na vrsto, samo preložena sta. O tem in s takimi besedami Kubanci sanjarijo in govorijo že vsaj pol stoletja. Vmes so se menjali papeži in ameriški predsedniki, svetovni zemljevid se je spreminjal, družina Castro pa je ostala.

Nekega dne se bo vendarle zgodilo, so prepričani Kubanci. Radi bi zaslužili toliko, da bi od tega lahko živeli. Zdaj jih več kot polovica živi od denarja, ki ga pošiljajo sorodniki iz Miamija. Tisti brez sorodnikov imajo otroke, ki jih lahko ponudijo turistom na ulici ali v hotelu. Tisti brez dolarjev iz Miamija in dolarjev od prostitucije tenko piskajo, tudi lačni so. Glavna skrb je, kako preživeti.