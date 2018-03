Portret tedna: Uroš Novak

Razlog, da so ga nekateri v minulih dneh umestili v krog SDS Janeza Janše, tiči v množici soimenjakov; zaradi enakega imena in priimka so ga najverjetneje zamenjali z direktorjem in solastnikom kočevskega radia Univox, ki je skrbel za koordinacijo radijskega dela nastajanja medijskega projekta pod okriljem največje opozicijske stranke. »Nikoli in nikdar nisem bil član kake stranke ali simpatizer, nisem bil na nobenem političnem shodu in ne javno ali zasebno podpiral dela kakšne politične stranke,« poudarja.



Na facebooku je mogoče najti množico Urošev Novakov; štetje smo ustavili pri številki 40 in ugotovili, da tokratni portretiranec na družabnih omrežjih ni aktiven in praviloma, kakor pravi, na spletnih forumih tudi ne sodeluje kot komentator, sploh pa ne kot anonimni.



Novak je najpogostejši slovenski priimek, več kot enajst tisoč ljudi se piše tako. Le eden med njimi pa je tisti Novak, ki je bil skoraj dve desetletji zaposlen na davčni upravi in se je ta teden javno predstavil kot kandidat za namestnika predsednika protikorupcijske komisije. Sogovorniki, ki so delali z njim v preteklosti, ga opisujejo kot zadržanega, vase zaprtega človeka, ki mu na prvo žogo morda ravno zaradi njegove introvertiranosti ne bi zaupali v varstvo svoje denarnice.