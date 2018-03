Prav vsi lahko poskušamo biti malce prijaznejši

V mobilnem telefonu ima shranjeno številko irskega pevca Bona, organiziral je več odmevnih koncertov, pozna številne svetovne voditelje, pri mednarodni nevladni organizaciji Amnesty International pa je zraven že 41. leto. S takšnimi izkušnjami je irski aktivist Bill Shipsey eden najpomembnejših pri organizaciji dobrodelnih dogodkov pod okriljem Amnesty International.



V Slovenijo ni prišel po naključju, saj je bil osrednji gost otvoritve prostora Vaclava Havla v ljubljanskem Severnem parku, kar je eden od projektov Amnesty International. Okoli drevesa je lesena medeninasta miza, zraven pa še stola, ki mimoidoče vabita k razmisleku in demokratičnemu pogovoru. Nekdanji češki predsednik Vaclav Havel je bil prvi ambasador vesti Amnesty International, v čast preminulega mirovnika, modreca in politika pa takšne mize že stojijo v Washingtonu, Dublinu, Barceloni, Benetkah, Haagu, Lizboni, Oxfordu, Tel Avivu in več čeških mestih. »Vaclav Havel je trdno verjel v mir. Moj edini očitek je, da nam ni nikoli povedal, kdaj se bo tudi dogodil,« je v prvi sapi rekel 59-letni Bill Shipsey, sicer dolgoletni pravnik.



Koga bi vi posedli za mizo Vaclava Havla, da bi se pogovarjal z njim?



Kandidatov je ogromno! Za mizo bi rad videl Donalda Trumpa in Vladimirja Putina pa tudi kitajskega predsednika Xi Jinpinga in sirskega predsednika Bašarja al Asada, čeprav bi moral kakšen med njimi že sedeti v zaporu. A ne samo predsedniki, pogovarjati se moramo vsi, če že ne moremo narediti boljšega sveta, ga lahko vsaj manj slabšega.



Kaj mislite, da je točka, ko se ljudje prelomimo med dobrim in zlom?



Morda gre za genski zapis, morda nas do zlobnih dejanj pripeljejo življenjske izkušnje ali napačna vzgoja. Spomnim se filma Od očetov in sinov (Of Fathers and Sons) o vojaku Fronte al Nusra in njegovih treh sinovih. Zraven ni nobene sestre ali matere, toda zgodba nazorno pokaže medsebojno ljubezen očeta in sinov, čeprav jih oče vzgaja za mučeništvo v vojni. Kje je torej meja med dobrim in zlom?



Ob teh mislih se spomnim pisatelja Aldousa Huxleyja in njegove knjige Krasni novi svet. Huxley je pisal o naravi, politiki, biologiji, znanosti, zgodovini, toda na smrtni postelji je rekel, da ne ve, kaj naredi ljudi dobre ali slabe, ampak da lahko prav vsi poskušamo biti malce prijaznejši. Nihče od nas ni svetnik, tudi jaz nisem vedno prijazen, toda ko naletiš na težavo ali ko ti kdo stori kaj slabega, je bolje počakati in odgovoriti malce kasneje, da ni potem zloben še naš odgovor.