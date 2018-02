Pravičnost ali konkurenčnost

Dilema, ali naj Slovenija blaginjo pospešuje s povečevanjem socialne pravičnosti ali s povečevanjem konkurenčnosti, spominja na 50 let stare hipijevske prepire, ali so boljši Beatli ali Rolling Stonesi, in na 40 let stare pankerske prepire, ali so boljši Sex Pistols ali The Clash. Dileme so bile vsiljene. Narobe je bilo misliti zgolj o varianti a proti varianti b. Tudi Doorsi so bili izvrstni. In Patti Smith je bila genialna. Vedno obstaja tudi tretja ali četrta možnost. Če bo Slovenija sposobna povečevati količino vladavine prava, bo povečevala tudi konkurenčnost države. S tem pa ji ne bi bilo treba žrtvovati socialne pravičnosti.