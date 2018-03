Pretekli teden, prvič po oblikovanju nove vlade v Berlinu, sta se sestala nemška kanclerka in francoski predsednik. Pomenljiv je bil način, kako sta omenila Italijo, tretjo, nepogrešljivo partnerico med velikimi evropskimi državami in pomembno za reformo Evropske unije. Angela Merkel in Emmanuel Macron sta italijanske volitve tako rekoč izenačila z brexitom. »Italijansko glasovanje je izpraznilo Evropo.«



Več desetletij je Italija spadala v evropsko avantgardo: imela je ključno vlogo pri nastajanju integracije, bila je ena od ustanovnih članic Evropske unije in ena najbolj proevropskih držav. Zatem je postavila v ospredje nacionalni interes, konec devetdesetih let je populist Silvio Berlusconi prvi vzpostavil distanco do EU. Ta mesec sta na parlamentarnih volitvah 55 odstotkov glasov pobrali populistični in evroskeptični politični stranki, Gibanje 5 zvezd in Liga.



Forma, s katero sta Angela Merkel in Emmanuel Macron na srečanju v Parizu komentirala italijanske volitve, jih vzporedila z britanskim glasovanjem o brexitu, je podčrtala veliko praznino, ki je ob Nemčiji in Franciji zazijala 5. marca. Politični blok, ki je dobil večino v Italiji, je evroskeptičen, občasno odkrito protievropski; hkrati je močna fronta, ki podpira ruskega predsednika, slednja predstavlja več kot 60 odstotkov. Nekdaj ena za evropsko integracijo najbolj zavzetih članic se je pomaknila stran od tradicionalne francosko-nemške osi in bliže višegrajski skupini, italijanske volitve so francoskega predsednika in nemško kanclerko prikrajšale za pomembno, nemara ključno partnerico.



Politični vakuum je toliko opaznejši, ker francosko-nemški motor nima veliko zaveznikov.