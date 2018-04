Pred 20 leti smo se hecali, da bomo moški streljali v prazno. Danes je to dejstvo

V ljubljanski vodi so našli metabolite prepovedanih drog, predvsem kokaina in ekstazija. Vplivi teh snovi v vodi na zdravje ljudi še niso raziskani, pravi prof. dr. Mihael Jožef Toman, a še bolj kot učinki vsake snovi posebej ga skrbi zmes sodobnih kemičnih tvorb, ki nastajajo z uporabo v vsakodnevnem življenju, in njihovih metabolitov v okolju. Ne le, da vodijo do rakavih obolenj, ampak so tudi motilci endokrinega sistema.



Ljubljana je letos prvič pristopila k evropski raziskavi, ta pa je pokazala, da je v Ljubljanici nadpovprečno veliko metabolitov kokaina in ekstazija. Kako nevarno je lahko to za zdravje ljudi, vodnega življa?



Ekotoksikoloških raziskav na to temo je zagotovo premalo, da bi jih lahko ekosistemsko in zdravstveno ovrednotili. V vodi niso zgolj metaboliti kokaina, ampak tudi drugih nevarnih snovi, ki jih je človek sintetiziral. Ne smemo pozabiti, da zelo veliko ljudi jemlje različne opiate, tudi v obliki zdravil, potem so tu še zaščitna sredstva za varstvo rastlin, veterinarska zdravila, ne nazadnje tudi lepotni pripomočki, ki jih vsak dan uporabljamo, tako da je verjetno bolj primerno vprašanje, ali ni večji problem mešanica teh snovi, ki delujejo sinergistično, kot pa posamezna snov. Njihov učinek se namreč sešteva, včasih celo množi, zato je bolj pomembno pogledati, kakšen »kompot« imamo v okolju, kot pa ugotavljati, kako deluje vsaka snov posebej. Metaboliti v okolju so dostikrat celo mnogo bolj problematični kot izvorna spojina. Predstavljajo namreč neko drugo snov, ki je nepopoln razkrojni produkt in v fiziološkem in endokrinološkem smislu deluje na organizme popolnoma drugače. Zato so te snovi pravzaprav motilci endokrinega sistema, kamor sodijo tudi ti kokainski motilci.



Velik problem je, da ne poznamo sinergističnih, vzajemnih delovanj tako osnovnih spojin, ki smo jih sintetizirali in so v vodnem okolju, niti sinergističnega delovanja različnih metabolitov. V nobenem vodnem okolju namreč ni le ena taka snov. Teoretično je lahko v vodi toliko snovi, kot smo jih sintetizirali, torej več kot 80.000 različnih organskih tvorb. Žal tudi za večino teh organskih snovi v naravnih ekosistemih nimamo mikroorganizmov, ki bi jih lahko vključili v svojo metabolno aktivnost, ki bi jih znali uporabiti in predelati oziroma mineralizirati.