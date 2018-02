Prehlajeni predmet zgodovine

Seizmološka študija bi pokazala, da v Slovenski vojski obstajajo globoke razpoke, ki lahko vodijo do katastrofalnega potresa. Prvič, od leta 1991 se v vojski zelo natančno ve, kdo je pripadal stari strukturi TO, kdo pa je novinec. Ve se, kdo se je šolal na jugoslovanskih vojaških akademijah, kdo pa zunaj izobraževalnih struktur pokojne federacije. Ve se, kdo je v Slovensko vojsko prišel iz jugoslovanske vojske, kdo pa so staroselci. Staroselci so zadržani do prišlekov, ker sodijo, da lojalnost prišlekov ni popolna. Diplomanti jugoslovanskih vojaških šol so skeptični do veteranov teritorialne obrambe, ker menijo, da so vojaško slabo izobraženi. Veterani manevrske strukture narodne zaščite so bili zadržani do tistih, ki v to formacijo niso bili pritegnjeni. Veterani vojne za Slovenijo menijo, da so za vojsko bolj pomembni od tistih, ki so v vojsko prišli po juliju 1991.