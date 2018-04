Primanjkljaj ravnotežja

Slovenska zunanja politika s težavo lovi ravnotežje. Desetletje in več so se vrstile kritike zaradi preveč proameriške drže, vrhunec je bila vilniuška izjava leta 2003 – uvertura v iraško vojno in ena najbolj mučnih zunanjepolitičnih zgodb. V preteklih letih so se odnosi z Združenimi državami ohladili, politika je postala proruska. Problem je postal debalans ameriških odnosov v primerjavi z ruskimi.



Medtem ko je zaradi primera Skripal več kot pol Evrope izgnalo ruske diplomate, Velika Britanija je postala osišče mednarodne solidarnosti, Slovenija najprej ni naredila nič. Zadržanost je ustrezala izobilju domnev in pomanjkanju dokazov, smiselno je bilo počakati na poročilo Organizacije za prepoved kemičnega orožja. In vendar je ostala tista mučna dilema, na čem je temeljila odločitev uradne Ljubljane: na načelni politiki ali na proruski drži.



Nazadnje je slovenska vlada pretekli četrtek sprejela odločitev, da na konzultacije pozove veleposlanika v Moskvi in z ukrepom začasnega odpoklica izrazi solidarnost z Veliko Britanijo. To je storila med zadnjimi v Evropi, po prigovarjanju britanske veleposlanice, ki jo je bil sprejel predsednik republike Borut Pahor, in pogovorih z visoko uradnico ameriškega State Departmenta na obisku pri vladi. Zanemarljiva ni niti okoliščina, da bi, če ne bi reagirala, ostala zelo sama.