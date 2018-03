Razmetana soba se ne bo sama pospravila

Če bi Didierja Lavala pred sto leti opazovali med izvajanjem eksperimentov, bi najbrž rekli, da je čarodej. Danes je jasno, da je fizik, ki – tudi na ulici – prikazuje, kaj je v ozadju zapletenih fizikalnih zakonov. Vprašanje, ki ga je radovednemu občinstvu nazadnje postavil v Ljubljani, je bilo nadvse intrigantno: Zakaj je nesmiselno pospravljati sobo? Brihtni mulci bi tečnim staršem servirali odgovor: zaradi drugega zakona termodinamike.



V času nenehne omreženosti in dostopnosti do informacij ter posredno do znanja se tudi znanost spreminja koreniteje kot kadar koli. Ali natančneje: spreminja se odnos do znanosti. V intimnem odnosu z zaslonom smo drznejši z vprašanji, in ko prvič razumemo več, kot smo mislili, da zmoremo razumeti, pogum narašča, z njimi pa tudi število vprašanj. Medmrežje ima odgovor na vse. Poljudnoznanstvene razlage tako rekoč katerih koli fizikalnih zakonov ali še tako težko dojemljivih filozofskih vprašanj se kar vrstijo, eminentni profesorji, doktorji znanosti nastopajo na videopredavanjih, čivkajo in na youtubu razgaljajo svoje znanje ter tako odstirajo tančico z znanosti.

Strah pred filozofijo nam pomaga premagovati Slavoj Žižek, pokojni Hans Rosling je pokazal, da so številke nadvse zabavna, predvsem pa izjemno uporabna reč – tudi če jih ne maramo – za razumevanje pomembnih družbenih vprašanj, Stephen Hawking nam je razkazoval najtemnejše plati vesolja, Richard Dawkins evolucijsko biologijo naredi zanimivejšo od napetih fantastičnih zgodb. Vzporedno s tem, ko spoznavamo, da so vsaj nekatere zakonitosti, ki se jim s svojim omejenim znanjem nismo upali približati, dostopne profanemu umu, je »cela znanost« postalo svetovanje, kako naj znanstveniki to znanje predstavljajo množici.



To dela 37-letni fizik Didier Laval, večkrat tudi v Ljubljani v Hiši eksperimentov; nazadnje je bil tukaj februarja, ko je tri tedne sodeloval pri pripravi novih znanstvenih šovov in bival v stanovanju Sazu. Znanstivala (letos bo prve tri dni junija) se udeležuje od leta 2011, prav tako je stalni gost drugih znanstvenih centrov in festivalov, kajti njegova strast, pravzaprav obsesija, je približati ljudem znanost in nasprotno – znanosti ljudi. Kombinacija se je spletla po naključju: njegovo osnovno poklicno področje je laserska fizika, veliko pa je delal tudi v gledališču. Ko je začel sodelovati z znanstvenimi centri, se je zaljubil.



Prva ljubezen rojenega Parižana – v glavnem mestu Francije je preživel prvih 30 let življenja – je bil kajpak tamkajšnji Palais de la Découverte, ki deluje že od leta 1937 (ustanovil ga je Jean Baptiste Perrin, Nobelov nagrajenec za fiziko leta 1926), a veliko naklonjenost izkazuje tudi drugim takšnim ustanovam, denimo Hiši eksperimentov. »Tukaj znanstvenih šovov ne imenujejo šovi, ampak znanstvene dogodivščine, kar pomeni, da obljubljajo doživetje. Gre bolj za navduševanje obiskovalcev, željo omogočiti jim izkušnjo, ki si jo bodo zapomnili in dosegli novo raven razumevanja – pa naj gre za ljudi, ki počnejo to poklicno, ali za ljudi, ki jih to zanima. Ali pa za tiste, ki preprosto ugotovijo, da jih to ne zanima,« razlaga.



Čeprav je fizik, v eksperimentih ne vidi le fizikalnih zakonitosti, ampak ga hitro zanese na druga področja. Ko na primer s svetilko ustvari mavrico, zelo hitro pristanemo pri zgodovini in lingvistiki ter razmišljanju o tem, kdaj so barve v našem življenju dobile ime. Nebo nikoli ne bi bilo modro, če nas tega ne bi naučili ...



Didier Laval je v preteklosti delal na univerzi v Bordeauxu, zdaj je sodelavec bristolske univerze, ima pa tudi svoje podjetje Culture Instable, ki se med drugim ukvarja s komuniciranjem znanosti, kar v slovenskem jeziku zveni precej okorno – podobno kakor mnoge druge sodobne skovanke iz angleškega jezika, kakršna je edutainment, čemur bi lahko rekli kratkočasno poučevanje, morda tudi zabavljaško učenje.