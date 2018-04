Portret tedna: Mark Zuckerberg

Kaj je facebook? Humanitarni projekt povezovanja izgubljenih duš? Ne bodimo naivni. Facebook je v resnici izjemno premišljena naprava za črpanje podatkov. Facebook je v svetu podatkov tisto, kar so bile črpalke za surovo nafto v obdobju, ko je bil svet zgrajen okrog bencina. Črpalka, ki z enakomernim ritmom ob sončnem zahodu iz globin Zemlje vleče nafto, je zvezdnica številnih romantičnih filmskih prizorov. A črpanje nafte je strateški biznis. V tistem lepem filmskem prizoru v resnici ni nobene romantike.



Če drži, da so podatki nafta 21. stoletja – nobenega razloga ni, da te trditve ne bi jemali resno –, je ključno vprašanje sodobnosti, kdo bo izumil učinkovito in dovolj poceni pumpo, ki bo črpala podatke. In to je tisto, kar je Zuckerbergov prispevek k svetovnemu gospodarstvu. Postavil je robusten, decentraliziran sistem podatkovnih črpalk. Izumil je premišljene vrtalne naprave, ki prodrejo v globine naše osebnosti. Dve milijardi uporabnikov je Zuckerbergu hvaležnih, ker lahko svojo elektriko trošijo za to, da danes 33-letni podatkovni gospodarstvenik pride do podatkov.