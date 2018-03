Kmečki upori so bili onkraj slovenstva, bili so gibanje stanu kmetov za pravični sveti red sveta

Ljudje se ne upirajo tedaj, ko so najbolj lačni, ampak ko menijo, da v sistemu, ki obstaja, ne bodo nikoli več zares siti, ugotavlja zgodovinar Sašo Jerše, urednik znanstvene monografije z naslovom Leukhup!, ki je posvečena kmečkemu uporništvu v obdobju predmoderne, njegovim sodobnim vzporednicam in reprezentacijam.



V slovenskem zgodovinskem spominu so kmečki upori eno izmed osrednjih identifikacijskih jeder. Od 15. do 18. stoletja je bilo na slovenskem ozemlju okoli sto sedemdeset kmečkih uporov, in čeprav so bili prav vsi zadušeni, se še stoletja zatem v trenutkih, ki se zdijo zgodovinske prelomnice, zasliši puntarski poziv Le vkup, uboga gmajna!



Dr. Sašo Jerše, izredni profesor novoveške zgodovine na oddelku za zgodovino ljubljanske filozofske fakultete, je knjigo Leukhup!, ki je nedavno izšla pri Slovenski matici, zasnoval kot razmislek o puntarski preteklosti za nemirne in negotove čase sedanjosti. V njej se triindvajset avtorjev posveča kmečkim uporom s pogledom zgodovinopisja, antropologije in sociologije, literarne in umetnostne zgodovine ter muzealstva.



Knjiga je nastala na podlagi simpozija, ki je novembra 2015 potekal v Posavskem muzeju v Brežicah, in sicer v sklopu praznovanj petstoletnice kmečkega upora na Slovenskem leta 1515. Poleg Posavskega muzeja sta ga organizirala še Slovenska matica in Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU.



Kaj je bil povod za nastanek knjige Leukhup!, ali vas je med njeno pripravo kakorkoli posebej vznemirilo?



Ko je sredi leta 2015 prišlo povabilo s Slovenske matice, da bi zasnoval konferenco in nato knjigo ob 500. obletnici velikega kmečkega upora leta 1515, smo živeli pod vtisom uporniškega ali bolje protestnega vrenja tako na globalni ravni kakor tudi v Sloveniji. Spomnili se boste arabske pomladi, ko so se leta 2010 začeli vzdigovati celi narodi, pa gibanja Occupy Wall Street leto zatem, v letih 2012 in 2013 je protestno vrenje zajelo Slovenijo, leta 2014 so se začeli upori v Venezueli, ki je dotlej v sodobnem neoliberalnem svetu šla svojevrstno socialistično pot, sledilo je Umbrella Movement v Hongkongu itd. Skratka, drugo desetletje 21. stoletja se je začelo v izrazitem uporniškem vrenju.



In četudi se je tedaj lahko obenem zdelo, da smo zgodovinarji o kmečkih uporih že povedali svoje, se mi je prav v luči tistega sodobnega, sočasnega dogajanja zdelo vredno še enkrat pogledati na kmečke upore. Obletnica upora 1515 je bila tako vsaj v mojih očeh le izhodišče za razmislek o uporništvu v obdobju predmoderne kot družbenem fenomenu in družbenem ukrepu in s tem izhodišče za razmislek o uporništvu nasploh. Upori so bili namreč v obdobju predmoderne stalnica in bili so eden izmed vzvodov za vzpostavitev oblastne ali bolje ustavne alternative. In tisto, kar me je prav posebej zanimalo, je bilo vprašanje o uporništvu kot mišljenju zoper vladajoči red sveta in vzpostavljanju alternative vladajoči oblasti in njenim praksam. S takšnimi vprašanji sem se tedaj obrnil na kolege in nastala je knjiga Leukhup! Naslov seveda ni prazna beseda.



Naj se vzkliku Leukhup! posvetiva nekoliko kasneje in se najprej ustaviva pri kmečkemu uporu leta 1515. Kateri so bili razlogi zanj?



Tako kot pri vseh kmečkih uporih je tudi pri uporu leta 1515 šlo za tri sklope razlogov. Najprej je šlo za strukturne razloge. To je bil čas surovega fevdalizma, brezobzirnega izkoriščanja kmetov. Ti so predstavljali več kot 80, ponekod tudi več kot 90 odstotkov celotnega prebivalstva in na njihovi agrarni produkciji sta temeljila obstoj in blaginja celotne družbe. Agrarna produkcija pa je bila relativno slabo donosna in praviloma ves presežek so kmetom pobrali njihovi zemljiški gospodje, torej fevdalci. Kmetom je za preživetje ostajal komaj zadosten del pridelka. Hkrati so fevdalci poleg starih, urbarialnih dajatev obremenjevali kmete z vedno novimi dajatvami v obliki takšnih in drugačnih davkov. Skratka, kmetje so bili povsem prepuščeni izkoriščanju fevdalcev. Plima kmečkega nezadovoljstva je tako razumljivo naraščala in slovenske dežele so iz srednjega v zgodnji novi vek stopile v divje sproščenem fevdalizmu in z zaostrenimi konflikti med zemljiško gospodo in kmeti. Upor leta 1515 se ni zgodil nenadoma in nepričakovano, napovedoval se je že leta prej.



Drugi sklop predstavljajo razlogi zgodovinskega trenutka. Deželam Štajerski, Koroški, Kranjski in Goriški, t. i. notranjeavstrijskim deželam, v katere je bil v obdobju predmoderne upravnopolitično razdeljen slovenski prostor, so vladali Habsburžani, tedaj cesar Maksimilijan I., ki je s svojim konceptom države odločilno zaznamoval srednjeevropski prostor. Od leta 1508 je vodil vojno z Benetkami, ki je notranjeavstrijske dežele močno izčrpavala. Obenem so bile te dežele že od sredine 15. stoletja izpostavljene stalni turški nevarnosti, vpadom turških čet, ki so pustošile po deželah – te so bile malodane povsem nezaščitene. Tudi stroške te obrambe so nosili večinoma kmetje. In leta 1511 je dežele prizadel še močan potres. V začetku 16. stoletja nesreča na Slovenskem ni počivala. Počivali pa niso niti kmetje. Upor 1515 se je namreč, kot že rečeno, napovedoval že nekaj let in uporniško vrenje je tedaj sicer zajemalo srednjeevropski prostor. Leta 1511 je bil velik upor v Furlaniji, leta 1514 na Ogrskem, leta 1525 se je zgodila velika nemška kmečka vojna. Uporništvo je bilo tedaj v zraku in menda ne prenapenjam svojega analitičnega loka, če rečem, da se je na tem uporniškem valu zgodil tudi upor leta 1515.



Tretji sklop so razlogi oblastnih odločitev. Te so bile za kmete izrazito neugodne, neugodne so bile slednjič tudi za oblast samo. Zgodili so se punti. Fevdalna oblast namreč na kmečko nezadovoljstvo ni odgovarjala s posluhom, temveč s prezirom, ne z razumevanjem in razbremenitvami, temveč z zaostrovanjem prisil in kaznovanjem. »Kmetje nimajo nobene pravice do pritožbe« – takšno je bilo tedaj stališče oblasti. Cesar Maksimilijan I., ki je konec leta 1514 potoval po notranjeavstrijskih deželah in se seznanjal s kmečkimi pritožbami, je fevdalce pozival, naj kmetom vendarle prisluhnejo in sprostijo močno zategnjeni pas izkoriščanja, a ga niso poslušali. Poslušali niso niti njegovih komisij, ki naj bi bile posredovale med kmeti in fevdalci in dosegle pomiritev. Znotraj fevdalnega reda so bile torej oblasti na voljo različne strategije za reševanje konfliktov s kmeti, a vendar so fevdalci stavili le na silo in nasilje in njihova vojska je slednjič v bitki pri Celju 8. julija 1515 kmete porazila in se nad njimi brutalno znesla. A plima kmečkega uporništva tudi tedaj ni upadla. Uporništvo je ostajalo stalnica.



Skratka, red sveta obdobja predmoderne, ki se je v 15. in 16. stoletju oblastno oziroma ustavno artikuliral kot zgodnjemoderna država, je temeljil na izkoriščanju kmeta, nasilju nad njim, preziru do njega pa tudi na strahu pred njim. Vse to zgoščeno povzema plemiški rek, ki pravi: »Če kmetu pomagate, vas bo zabodel, in če ga zabodete, vas bo blagoslavljal.«



Nastanek zgodnjemoderne države je pomenil tudi prerazporejanje in kopičenje kapitala, materialnega, političnega oziroma oblastnega pa tudi simbolnega, s čimer se na široko odpre polje za izkoriščanja, korupcijo … Pošten človek na dvoru nima kaj iskati, je bilo tedaj razširjeno reklo.



To je bilo reklo tistih, ki jim na dvoru, torej pri oblasti, ni uspelo. Tisti, ki jim je uspelo, pa so vedeli: do prave in pravične stvari se pride le z zvijačo. In to ni poceni cinizem. Gre za pripoznavanje dejstva, da sta pravo in pravičnost vselej oblastna konstrukta, ki sta zavezujoča za pripadnike vsakokratne politične skupnosti. Pravo namreč vedno vzpostavlja oblast in vzpostavlja ga za tiste, ki so ji podložni, in vzpostavlja ga z nasiljem. Da pa bi bilo pravo pri podložnikih sprejeto in pripoznano kot legitimno, nasilje seveda nikoli ne zadošča. Potrebna je zvijača, stari so jo imenovali plemenita zvijača, v obdobju predmoderne je bil to diskurz o pravičnosti. Tega je oblast vpeljevala s konceptom treh stanov sveta, Triplex status mundi, ki ga sestavljajo oratores, to so tisti, ki v skupnosti in za skupnost molijo, pa bellatores, ki se za skupnost vojskujejo in red skupnosti branijo navznoter in navzven, in laboratores, tisti, ki delajo, kmetje torej, ki naj vzdržujejo oba druga dva stanova in s tem skupnost samo. Tisto, kar je skladno s tem konceptom povezovalo tri stanove, pa je bilo princip vzajemnosti, concordia, in princip pravičnosti, iustitia. Samo takšen red je pravšnji in pravičen, še več, je sveti red, saj je od Boga.



Toda to je bila pridigarska zvijača. Ali če uporabim uveljavljeni evfemizem humanističnih znanosti, to je bil oblastni diskurz. Fevdalna oblast, o praksah katerih sva pravkar govorila, ni sledila nobenemu teh principov. Pravo in pravičnost morda res sta od Boga, sam o tem ne vem ničesar. Sta pa tudi od oblasti. Oblast ju vzpostavlja in ohranja – in oboje počne z nasiljem in zvijačo.