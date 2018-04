Še vedno nisem dovolj pameten, da bi bil pesimist

Njegova odlika je, da stvari poimenuje s pravim imenom. Četudi je v 88. letu starosti, so njegove misli sveže, hitre in iskrive. Z neposrednimi komentarji političnih in gospodarskih odnosov je večkrat razjezil svetovne oblastnike, zato je bil Richard Falk nenehno tarča zahrbtnih podtikanj, toda kljub temu je zadržal ponosno in pravično držo. Z ženo Turkinjo živita med Istanbulom in Santa Barbaro. Po letu 1954 je drugič obiskal Slovenijo.



V Slovenijo je prišel na povabilo slovenskega Gibanja za pravice Palestincev, potem ko je bil med letoma 2008 in 2014 poročevalec Organizacije združenih narodov (OZN) za človekove pravice na zasedenih palestinskih ozemljih. Skozi dolgoletno kariero je stkal številna poznanstva s politiki, akademiki in umetniki, med njimi so Nelson Mandela, Kofi Anan, Jimmy Carter, Jaser Arafat, Zsa Zsa Gabor, Homeini, Kim Dae Džung, Indira Gandhi, Ahmet Davutoğlu, Kaled Mašal, Pham Van Dong, Noam Chomsky, Edward Said, Gabriel García Márquez, Kenzaburo Oe … Z nekaterimi je postal tudi prijatelj.



Ob začetku palestinske tragedije leta 1948 ste bili na pragu polnoletnosti, kar je bilo verjetno dovolj za razumevanje tedanjih dogodkov?



Imam judovsko kri, toda starši me niso vzgajali z etničnimi ali verskimi sionistični prijemi, zato do nastanka Izraela nisem imel nobenega čustvenega odnosa, enako velja za moje starše. Vedel sem samo tisto, kar sem videl v medijih.



Sprva nisem bil preveč občutljiv, čeprav sem vedel, da gre za zgodovinski dogodek. O ustanovitvi Izraela sem prejemal informacije le prek sionističnega pripovedovanja, ne da bi lahko slišal nasprotno stran. Šele z leti sem dojel, da ne gre za izraelsko vojno za neodvisnost, ampak za vojno, ki je razdelila ozemlje na dva dela.



Kdaj ste spoznali, da nekaj vendarle ni prav?



V študentskih časih na Harvardu sredi petdesetih let. Na podiplomskem študiju sem imel dobrega prijatelja iz Egipta, ki mi je prvi odprl oči, da obstaja tudi druga plat. Še bolj je bilo zanimivo, ker sva bila prijatelja tudi s sinom zelo pomembnega sionista. Ob njem sem takoj dobil občutek, da je pri pogovorih o Izraelu in Palestini precej agresiven in manipulativen. Njegov oče je bil eden glavnih, ki so pred letom 1948 načrtovali, kako bodo Judje zavzeli palestinsko ozemlje, zato je bil zelo pomemben član obveščevalne službe. Njegov sin naju je skušal na vsak način prepričati, da to ozemlje pripada Izraelu, čeprav je bila večina prebivalstva še vedno palestinska.



Kakšni so bili vaši pogovori? Ste se tudi prepirali?



Bili smo prijatelji, skupaj smo študirali in imeli iste interese. Prijatelji smo ostali tudi kasneje, kar velja tudi za tega izraelskega fanta, ki je ostal v Združenih državah Amerike in se poročil s francosko grofico, zato sta imela precej ugodno življenje. Še boljši prijatelj sem ostal s sošolcem iz Egipta, ravno pred kratkim sva se videla v Ženevi. Postal je slavni profesor mednarodnega prava, njegove ime je Georges Abi-Saab. Prihaja iz krščanske družine v Egiptu, skoraj vso kariero je deloval v Ženevi, pri svojih pogledih pa je precej v nasprotju z zahodnim razmišljanjem. In tudi on je zavzet zagovornik svobodne Palestine.