V vojni ni zmagovalcev in poražencev, so samo žrtve

Že zdavnaj je stopil iz sence velikega hrasta, svojega očeta. Je očitno najbolj iskan slovenski filmski igralec v regiji. Zdaj se pri nas prikazuje bosanska drama Alena Drljevića Moški ne jočejo, v kateri igra psihiatra, v srbski znanstvenofantastični melodrami Ederlezi Rising pa nastopa v ljubezenskih prizorih z androidom Nimani, ki ga igra pornozvezdnica Stoya.

Na IMDB ima več kot 50 filmov, samo v zadnjih dveh letih jih je posnel kar dvanajst. Med njimi so Prebujanja Petra Bratuše, v kinodistribucijo prihaja Bratušev mladinski film Gajin svet, kjer igra očeta; na distribucijo še čaka film Izbrisana Mihe Mazzinija. Bil je negativec Gabriel Macht v kultni srbski seriji Sence nad Balkanom, na TVS so predvajali trilogijo celovečernih filmov, v kateri je indijanski poglavar v nemški produkciji Vinetouja, bil je tudi vikendaš Toni iz Pelješca v prvencu Aleksi hrvaške režiserke Barbare Vekarić. V znanstvenofantastičnem filmu Lazarja Bodrože Ederlezi Rising, ki je na beograjskem Festu slavil kot najboljši film festivala, Cavazza in njegova soigralka pornozvezda Stoya pa sta prejela nagrado za najboljšo moško in žensko vlogo, igra kozmonavta Milutina.



V Kinodvoru si je zdaj mogoče ogledati film Moški ne jočejo, v katerem je v vlogi psihiatra, ki s pomočjo psihodrame poskuša ublažiti PTSD vojnih veteranov iz srbske, hrvaške in bosanske vojske, ki so bili v ekstremnih okoliščinah, kakršna je vojna, prisiljeni početi stvari, ki jih sicer ne bi. V vlogah vojnih veteranov so še drugi vrhunski igralci regije od Leona Lučeva, Borisa isakovića, Emirja Hadžihafizbegovića, Ermina Brava, Borisa Lera, Iva Gregurevića do slovenskeg igralca Primoža Petkovška ...

Sebastian Cavazza: Foto: Jure Eržen/Delo

Dobila sva se dan po slovenski premieri Moški ne jočejo v Kinodvoru, tik preden je z ekipo filma Ederlezi Rising odpotoval na filmski festival v Bruselj. Kljub ubijalskemu tempu zadnje čase je videti neverjetno sproščen, ko me počaka v kavarni na Petkovškovem nabrežju; popoldne je aprilsko muhasto, ljudje hitijo mimo, nekateri se ustavljajo, ker ga že dolgo niso videli v mestu, drugi se ustavljajo, ker so prejšnji večer videli film in mu s svetlečimi očmi od ganjenosti čestitajo za igralski dosežek. Naročiva espresso, vključim diktafon. Govori preudarno, artikulirano, celo preveč resno; dokler nenadoma ne preseka z inteligentnim duhovitim dovtipom, ki mu sledi smeh, tisti značilni smeh, z raztegnjenimi ustnicami; smeh, ki je tako podoben smehu njegovega očeta, smehu njegovega brata Damiana; smeh, ki je tako kot mogočen, doneč in hrapav glas zaščitni znak, del "Cavazza DNK".

Režiserja Alena Drljevića sem spoznal že med snemanjem filma Na poti Jasmile Žbanić, kjer je bil asistent režije, pred tem je posnel uspešen kratki film. Že takrat je razmišljal o dokumentarcu o terapevtskih delavnicah za vojne veterane, ki se jih je kot bivši vojak vojske BiH tudi udeležil. Ko je začel razvijati scenarij, sta ga producenta Damir Ibrahimović in Jasmila Žbanić prepričala, da je material zrel za igrano formo. In kot je rekel tudi sam po projekciji filma v Kinodvoru, se je za igrano formo odločil, ker se je zavedel, da bi s kamero težje vstopal v intimo posameznikov na terapijah.Res, a se potem to ni zgodilo, ne vem, morda niso prišli skupaj s termini snemanja. Alen me je klical, ko sem ravno delal film s hrvaško režiserko Ivono Juko (Ti mene nosiš), in me povabil na avdicijo.Ko sem prebral prvo verzijo scenarija, sem z obema rokama zagrabil to priložnost.Že prva roka scenarija je bila izjemna, potem so ga skupaj z igralci še nadgradili. Skupina vojnih veteranov, ki so se borili na različnih straneh, se znajde na terapevtski delavnici, ki jo organizira mirovna organizacija. Alen je vztrajal pri dokumentarnem principu filmske naracije in mislim, da mu je prav zato uspelo to močno zgodbo pripeljati do gledalca na tako nevsiljiv način.Nekateri travmatični dogodki, ki jih od protagonistov slišimo v filmu, so dejansko povzeti po resničnih zgodbah vojnih veteranov, ki so bili na tej delavnici. Tudi nekateri igralci v filmu so tudi sami imeli izkušnjo z vojno, ampak v podrobnosti zdaj seveda ne bova šla, že zaradi zaščite zasebnosti.Tako. Ker gre za soočanje s preteklostjo, ki je zelo boleča. Čeprav misliš, da si s temi stvarmi sam pri sebi že opravil, vsake toliko časa znova pridejo na površje, poniknejo, a se spet razprejo. Na tebi je, ali zbereš toliko moči, da se boš s pomočjo različnih psihoterapevtskih tehnik, tudi psihodrame, s tem soočil in poskušal ublažiti bolečino. To je prvi korak.Igralci so se dobivali že leto in pol pred začetkom snemanja in vztrajali na delavnicah z Vladimirjem Miloševićem, tudi priznanim psihodramskim terapevtom. Jaz sem priletel tja kot outsider, kar je bilo nekako v skladu z vlogo. Skupaj z ostalimi igralci sem imel samo teden dni priprav, potem pa smo v osemnajstih dneh posneli cel film.Mislim, da je bil Vlada Milošević eden prvih, ki je dejansko želel v psihoterapevtski delavnici združiti veterane pripadnike različnih vojsk – bosanske, hrvaške in srbske vojske. Kot psihodramski terapevt je bil pri filmu neprecenljiv.Kot sem povedal, najprej je bil za to vlogo predviden Miki Manojlović, njegov lik naj bi bil srbski psihiater, poročen s Slovenko, ki živi v Sloveniji. Ženo naj bi igrala Nataša Barbara Gračner. Ko se je Alen odločil zame, se mu ni zdelo več potrebno, da bi bil ta lik srbske narodnosti, ampak je bilo dovolj, da sem bil Slovenec, ki mu je bilo prihranjeno, da bi bil neposredno vpleten v spopade v tej vojni.S tem film dobi drugo noto, razvije se drugačen odnos udeležencev na delavnici do psihoterapevta, češ, kaj pa ti veš, Slovenec, kaj se nam je dogajalo, saj ne veš, kaj smo preživeli, kako nam boš ti pomagal, če nimaš pojma, kaj pomeni biti na fronti … To se pokaže že v prvem prizoru filma, ko udeleženci delajo vajo pingvini in pelikani.S to navidezno preprosto vajo dosežeš zbliževanje vseh prisotnih na delavnici, ki se po vsej verjetnosti a priori ne bi hoteli ne dotakniti, ne pogledati v oči, niti ne biti v istem prostoru. Mislim, da tega filma še pred petimi leti ne bi bilo mogoče posneti, saj je bil nekdanji jugoslovanski prostor še vedno preveč zaznamovan s preteklimi dogodki; resnične vojne veterane bi težko združili na enem prostoru. Tudi Alen bi v BiH težko zagovarjal osnovno misel filma: da so bili vojni zločini storjeni na vseh straneh. Da v vojni ni zmagovalcev in poražencev, da so samo žrtve in hude duševne in fizične poškodbe.