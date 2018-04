Sem 31 – jaz, ki zalivam meto

Letnik 1992. Igralec. Trikratni državni prvak v pomnjenju decimalk števila pi (s pomočjo grške mnemotehnike palača spomina si jih zapomni 3141 in s predstavo Naj gre vse v π je tudi magistriral, na ogled je spet junija v Cankarjevem domu). Potapljač na dah. Žongler. Lastnik žakoja. Voditelj oddaje Male sive celice. Brestaničan. Odličnjak.



Petnajstega aprila 2018. V stanovanju, na Križevniški v Ljubljani. Predstava Nemoč. Okrog 21. ure. Naenkrat se gospe v prvi vrsti iz torbice začne glasno oglašati Mancinijev Pink Panther. Sila nerodna reč. Vseh preostalih 24 gledalcev uperi oči vanjo. Škrlec se niti za hip ne zmede. Z mrmranjem pritegne melodiji. In se nekaj trenutkov kasneje znova potopi v vlogo Hansa Schnierja, rekoč: »Klovn sem. In zbiram trenutke.« Redko se mi pripeti, da nekdo v predstavi igro in resničnost ves čas lovi v tako dosledno dialektično napetost.



Kasneje se je branil vsakršnih pohval, ker da je bila tista predstava Nemoč, ki smo jo gledali tisto nedeljo, zanj težka …







Zakaj?



Včasih tako nanese. Čudno sem se počutil. Na predstavi je bilo veliko mojih prijateljev in znancev, v prvi vrsti je sedela novinarka, ki bo z mano delala intervju za Sobotno prilogo, torej vi, kmalu pa sem opazil tudi znanega slovenskega filmskega režiserja.



Zanimivo, kako ste v poldrugi uri ves čas, in to zelo od blizu, predstava se dogaja v sobi stanovanja, vsakemu od nas zrli v oči, niste umikali pogleda. Zahtevna naloga.



To mi pomaga ohranjati stik – s trenutkom, s sabo in s publiko. Cilj je preprosto zares govoriti gledalcem. Včasih me dejstvo, da vse ljudi vidim in jih tudi poznam, zanese. Vmeša se ego in potem mi pozornost prevzamejo nepotrebne misli. Zlasti med predstavo, ki ste jo gledali, sem se spraševal, kako jo doživljate gledalci, ali moji prijatelji uživajo, kako gledate vi in kaj si o tem, kar gleda, misli režiser. Po nepotrebnem sem se obremenjeval, zdelo se mi je ...



Režiser me je takoj po koncu vprašal, ali sem opazila, da ste pri vseh štirih poklonih pred občinstvo prišli kot nekdo drug, in namignil je tudi, da takšno energijo redko doživi in da takšnega igralca z akademije dobimo na vsakih pet let. Če sploh. Tako.



Zdaj ste me pa presenetili. Moja izkušnja predstave je bila drugačna, slabša, ker sem večino časa iskal stik, namesto da bi govoril misli in pripovedoval zgodbo. Zdelo se mi je, da se borim s sabo in se ne morem otresti samega sebe. Iskal sem način, kako naj te občutke izrazim, da se potem lahko neham ukvarjati z njimi, in na srečo sem ga našel v vrhuncu predstave, improvizaciji z zneski. Na čuden način se je spojila vsebina tistega prizora in moji občutki cele predstave, razjezil sem se, dal sem si duška in od takrat naprej sem se usedel v trenutek. Ta premik je bil zame najbolj dragocen pri tej ponovitvi. Proces dela pri Nemoči s Primožem Ekartom je bil čudovit, zdaj pa se lahko učim še od vsake ponovitve.



Kako na odru vzpostavljate odnos z gledalcem – tega je veliko tako v Nemoči kot v Naj gre vse v π? Je v tem oder Drame v čemerkoli drugačen?



Vedno si pri stiku z gledalcem pomagam z danim trenutkom. Recimo, da nastopaš na ulici. Prizorišče prečka mlada mamica z vozičkom. Če je ne opaziš in priznaš, boš izgubil stik z danim trenutkom in posledično s publiko. Če pa dogodku daš prostor in ga ne zanikaš, temveč vključiš, bo to stik s publiko še okrepilo. Dejstvo, ki se je zgodilo, bo gledalce in izvajalca posrkalo v ta trenutek zdaj. Oder Drame ni v tem čisto nič drugačen. Mislim, da dober igralec vedno vzpostavi odnos s publiko, seveda pa obstaja tisoč načinov, kako lahko to naredi.



Že dva tedna se sprašujem, kakšen igralec pravzaprav ste.



Haha, to se jaz sprašujem že nekaj let. Mlad. Neumen.



Bo mogoče najti način, da boste vse, kar zmorete, lahko pokazali tudi v SNG Drami?



Vsekakor.



Skoraj takoj po študiju na AGRFT so vas zaposlili v osrednji nacionalni gledališki hiši. Koliko truda je bilo vloženega v to?



Zasluge pripisujem π – piju, ne predstavi, ampak decimalki. Verjamem, da z zanimanjem za določeno stvar bistrimo svoje jedro, ki se nato zrcali tudi v okolje. Na podlagi tega nas ljudje predalčkajo in prepoznajo, kar je lahko tudi slabo. Sredi akademije sem se začel učiti decimalke števila pi. Na videz neumno početje, ki me je zelo zanimalo in povsem posrkalo, predvsem pa je dejavnost v moji smeri, ki je sprožila plaz različnih priložnosti, da se to zanimanje izrazi še na druge načine in sem vsakič lahko še bolj jaz. Včasih me je strah, da bi mi postalo vseeno. Mislim, da je najbolj pomembno, da ostajam dejaven in zvest samemu sebi. Tudi totalno len. Trud je predvsem v iskanju poguma, da delam tisto, kar želim in me zanima. Mislim, da potem zrcališ podobo človeka, s katerim je užitek delati, še posebej pri nas, kjer smo ves čas v istih skupinah in delamo skupaj. Tudi če se zdi, da delaš sam, mislim, da še nobene stvari nihče ni naredil sam.