Slovenska velikana se ne bosta srečala v Mariboru

Galerist, založnik in zbiralec domoznanskega gradiva iz Maribora Primož Premzl je jeseni 2016 po naključju naletel na načrt grobnice za generala Rudolfa Maistra, ki ga je v 30. letih prejšnjega stoletja narisal najvidnejši slovenski arhitekt Jože Plečnik. Zato se mu je porodila ideja, da bi bila stota obletnica začetka bojev za severno mejo primeren čas, da bi velikega Slovenca v Mariboru počastili tudi z grobnico, ki si jo je zanj zamislil veliki arhitekt.



Kazalo je, da se bo projekt – grobnica, ki si jo je za Rudolfa Maistra zamislil veliki arhitekt Jože Plečnik – v mestu, kjer je Maister preživel večji del življenja in je tudi pokopan, uresničil, vendar je tik pred zdajci padel v vodo. Generalov vnuk Borut Maister si je namreč prejšnji teden po medijskih polemikah premislil glede prekopa dedkovih posmrtnih ostankov.



Grobnica iz arhiva



Mladinska knjiga je Premzla leta 2016 povabila, da bi sodeloval pri nastajanju nove monografije o Maistru; izšla bo jeseni letos, ob stoti obletnici začetka bojev za severno mejo. Njegova naloga je bila poiskati čim več do zdaj še neobjavljenega slikovnega gradiva, ki se dotika Maistra. Nekaj tega gradiva ima Premzl v svoji zbirki, nekaj pa ga je začel iskati pri različnih ljudeh, seveda tudi pri družini generala Maistra. Njegov vnuk Borut se sicer ljubiteljsko ukvarja s sestavljanjem družinskega rodovnika in ga zgodovina po Premzlovih besedah zelo zanima.