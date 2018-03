Štirje zobje, štirideset nog

Slavnega beograjskega košarkarja Ljubodraga Simonovića so že na nekaterih najuglednejših institucijah vklesali v marmor kot enega najboljših igralcev sveta. Skupaj z našo legendo Ivom Daneuom. Toda Ljubodragova kariera se je končala že pri enaindvajsetih letih, daleč pred koncem predvidene športnikove kariere.



Kaj se je bilo pripetilo? Jugoslavija je tedaj vladala na svetovnem košarkarskem prizorišču. Toda nenadoma so ji, svetovni prvakinji, v kvalifikacijah za olimpijske igre v Mehiki podtaknili Portoriko, bistveno slabše moštvo. Zlasti dva pa sta igrala, kot bi bila z drugega sveta, in nepričakovan poraz je bil pač tu. Doping so ugotovili tudi drugim, veliko dopinga!, a zgodilo se ni nič.



To je bil direkten napad sistema in zlasti njegove ravnodušnosti na mladeniča, ki je tedaj že študiral filozofijo. Odtlej ga, nepreklicno, nikoli več ni bilo videti na tekmi. V enciklopedijah je zato prav toliko kot o košarki zabeleženega tudi o njegovem intelektualnem angažmaju. Naslov ene njegovih knjig: Šport – kapitalizem – uničenje.



Simonovićeva načelnost in kljubovalnost seveda nista omajali Fibe, svetovne košarkarske zveze, in košarkarski svet zato tudi pol stoletja pozneje ni videti dosti drugače. Zato smo si ta primer izposodili za Slovenijo, ki si je prav te dni drznila nasloviti pismo na evropsko komisijo s priloženo tožbo na evropsko sodišče. Tožbo zoper Republiko Hrvaško zaradi ignoriranja t. i. arbitražnega sodišča in seveda spodkopavanja implementacije njegove odločitve.



V sklepni fazi bo svet komisarjev (naša, evropska vlada) odločal, ali se bo pridružil slovenski tožbi proti Hrvaški. Sam se je bil namreč pridružil pobudi za arbitražo o meji in njeni evoluciji, tako da se primer šteje tudi v okvir t. i. evropskega prava, notranje ureditve; razsodbo je sicer sprejelo mednarodno arbitražno sodišče v Haagu, in sicer za ves svet. Nihče je ne more preklicati.