Tako čudovito mračno

V dokumentarnem filmu Umetniško življenje (The Art Life) iz leta 2016 David Lynch ne govori prav veliko. Večji del filma strastno kadi, ogorke frca po betonskem studiu nekje v hribovju Los Angelesa, premišljuje in slika skoraj tridimenzionalna platna. Vmes prav počasi in z zavijajočim glasom, kot kakšen moder kavboj iz vesterna, pripoveduje o svojem življenju. O tem, da je imel srečno otroštvo (»Vedno me malo zaskrbi, ko ugotavljam, da so psihopati mnogokrat imeli zelo srečno otroštvo«), da nikoli ni maral šole, da je začel kaditi že kot mulc, ker ima rad ogenj, da obožuje vino in sovraži umivanje, ker ne mara biti moker. Razlaga, da je od nekdaj rad slikal in da si ni nikoli predstavljal, da lahko slikarstvo postane poklic, vse dokler ga ni nekoč prijatelj odpeljal v očetov umetniški studio. Takoj se je zaljubil v vonj in kaos ateljeja in se odločil, da je umetniško življenje prava izbira zanj. »Cel dan slikaš, piješ kavo, kadiš in to je to. Včasih pridejo tudi ženske. Sreča je to, da ustvarjaš in živiš kot umetnik.«



Sprva ni bil preveč dober slikar, a vedel je, da bo boljši, če bo vztrajal. Vedel je seveda tudi, da s takšno fantazijo, kot jo ima, lahko ustvari marsikaj. Ko je bil star osemnajst let, je v New Yorku videl razstavo slikarja Francisa Bacona in njegova platna, polna agonije, krikov in groze eksistence, so ga neskončno inspirirala. Všeč mu je bilo Baconovo razmišljanje o ustvarjanju: »Kreativni proces je koktejl instinktov, spretnosti, kulture in kreativne mrzlice. Ni tako, kot da bi bil na drogi. Gre za natančno določeno stanje, kjer se vse dogaja zelo hitro, za mešanico zavestnega in nezavednega, strahu in užitka; malce je podobno ljubljenju, v resnici je to fizični akt ljubezni.«



Lynch je našel je slikarsko dušo dvojčico in iznašel večne motive, ki so postali njegova poetika: halucinacije, nadrealizem, erotično senzualnost, rdeče zavese, skrivnostne sobe, radiatorje, ki imajo svojo zavest, pritlikavce, srhljivi voajerizem, razpadanje ... »Včasih grem po ulici in zagledam star obliž. Robovi so pokriti z umazanijo. Vidim lahko krvav madež, mogoče je celo malce rumen. Če bi ga videli na fotografiji in ne bi vedeli, kaj predstavlja, bi se vam zdel neverjetno lep.«