Težko bi se odločal med Tino Turner in Kylie Minogue

Najstarejši od štirih bratov ni hotel plesati flamenka, ampak sodobni ples, ki ga je ob popoldnevih požiral pred televizijo, gledajoč serijo Fame (kjer ni manjkalo skladb Irene Cara), ob kateri je odraslo nekaj generacij. Dvajset let kasneje je na njegovo vajo v Sydney prišla glavna igralka v seriji, koreografinja Debbie Allen, in od sreče je skoraj omedlel.



Rafael Bonachela je dve desetletji preživel v Londonu, od tega velik del kot član prestižne Rambert Dance Company, vse dokler z denarjem od nagrad ni ustanovil lastne plesne skupine. Potem je postal umetniški vodja Sydney Dance Company in z njim je ta sestav zaslovel daleč v svet. »Seveda sem kot otrok znal perfektno izvesti vsak gib iz videev Michaela Jacksona in ob tem sem se pred drugimi počutil kot mali kralj. A moja velika sreča se je začela takrat, ko sem ugotovil, da obstajajo šole za ples in avdicije, na katerih se lahko izkažeš in dobiš delo.« Takrat tudi ni vedel, da mu bo leta kasneje eden največjih živečih skladateljev, Zbigniew Preisner, ki je napisal delo za njegovo koreografijo, izpovedal kompliment, ki ga ne bo pozabil do konca svojih dni. Sedmega aprila bo v Cankarjevem domu na sporedu triptih Sydney Dance Company (SDC): Gnu koreografinje Gabrielle Nankivell, Polna luna Cheng Tsung-Luna in magična Temna svetloba Rafaela Bonachele.



Od kod naslov predstave Lux Tenebris?



Predstavam rad dajem naslove, ki niso v angleškem jeziku. Verjetno si to dovoljujem zato, ker sem Španec. Tudi sicer se mi zdijo naslovi v latinščini bolj poetični. Izhajal sem iz svetlobe, luči. V vseh segmentih življenja na Zemlji je svetloba ključna za vsa živa bitja, tudi za človeka. Pogosto rečemo, da se je ob nekem prijetnem dogodku prižgala svetloba v nas – torej je pomembna tudi v duhovnem smislu. A brez teme ne gre, obe sta lahko hkrati pozitivni in negativni. Vse življenje prehajata druga v drugo.



Kaj je za vas luč v temi in kdaj v življenju ste jo našli?



Uuuh, kakšno vprašanje. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja sem bil samo eden od dečkov iz manjšega mesta v Španiji – Španiji, ki ji je vladal Franco. Nič drugega me ni zanimalo kot to, da bi postal plesalec. Ne vem zakaj, nihče od mojih se ni zanimal za nobeno vrsto umetnosti. In bilo je tudi nenavadno, da je fant hotel plesati … Jaz pa sem samo hotel sanjati svoje sanje. In si jih na koncu izpolnil. Zdaj trdno verjamem, da človek mora sanjati pri belem dnevu, mora verjeti vase. In potem se vse zgodi tako, da je prav. Izpolni se mnogo stvari. Ne vse. Pridejo temni dnevi, tedni, meseci. Takrat je človek postavljen pred preizkušnjo, izbiro: ali bo optimist ali pač ne. Jaz sem se odločil za vedrost in svetel pogled v lastno prihodnost in prihodnost nasploh. Tako vzpostavljam svojo svetlobo, o kateri me sprašujete. Tema vedno najde pot v naša življenja in prav je, da se takrat soočamo z njo. Sicer pa je bolje, da je je čim manj.