Saad Hariri: Tipični izdelek libanonske dinastične politike

Jutri bodo Libanonci prvič po devetih letih odšli na parlamentarne volitve. Skoraj do zadnjega je kazalo, da bo izbiranje »predstavnikov ljudstva« v politično, etnično, versko, demografsko, socialno, ekonomsko in geostrateško izjemno vnetljivi sredozemski državi znova prestavljeno v nedoločeno prihodnost. A med libanonskimi vladajočimi bolj dinastičnimi kot političnimi strankami – državo dejansko vodijo vse največje – je vendarle prišlo do konsenza o izpeljavi volitev. Te bodo prvič potekale po »novih pravilih«: lani poleti je libanonski parlament sprejel proporcionalni volilni sistem, državo pa razdelil na petnajst volilnih območij.



Kljub navidez bolj demokratičnemu volilnemu sistemu, ki vrata parlamenta v Bejrutu vsaj malce odpira tudi neodvisnim in zunaj oligarhičnega sistema večnih političnih elit delujočim kandidatom, se po nedeljskih volitvah – vsaj kar se tiče parlamentarne strukture in vladne aritmetike – ne bo veliko spremenilo. Od vseh naših sogovornikov v Bejrutu je bilo v zadnjih dneh tako mogoče slišati, da bo libanonsko vlado še naprej vodil 48-letni Saad Hariri, vodja sunitskega Gibanja prihodnosti, za katerim finančno in politično »celostno« stoji Saudska Arabija.



Saad je – na prvem mestu – sin močnega očeta. Kar zadostuje dinastičnemu sistemu. Njegov oče Rafik Hariri, ki je pred trinajstimi leti umrl v eksploziji velikanske bombe na znamenitem bejrutskem Cornichu, je državo vodil vrsto let in jo ekonomsko prerodil, nikoli pa mu ni uspelo sestaviti delujoče nenačelne koalicije z militantnim šiitskim gibanjem Hezbolah, že vrsto let ključnim varnostnim in političnim igralcem v deželi ceder ter neposrednim (pod)izvajalcem iranske zunanje politike. Kot sin nadaljuje očetovo politiko in zadovoljuje interese svoje velike družine, najmočnejše med libanonskimi suniti, ki jim po prastarih pravilih igre pripada vodenje vlade – predsednik države je kristjan, predsednik parlamenta pa šiit. Toda ta pravila so vezana na zadnje štetje prebivalstva, ki so ga v Libanonu opravili leta … 1932. Danes je demografska struktura države bistveno drugačna, k temu pa je veliko prispevalo tudi uradno milijon, neuradno pa milijon in pol beguncev iz sosednje Sirije, sicer še vedno pomembne akterke libanonske politike. In varnosti.