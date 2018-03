Tista mala punca je fantastična, živahna, vendar nič ne razume

Je osebnost petih svetov. Med drugim je članica vodstva Fife, svetovne nogometne organizacije, in evropske Uefe. V rodnem Torinu je predsednica egipčanskega muzeja, italijanska vlada jo je postavila za predsednico Italijanske turistične organizacije. Kot nekdanja vrhunska smučarka je vodila kandidaturo Torina za zimske olimpijske igre leta 2006. Celo največje optimiste je presenetila, ko je Torinu s kandidaturo uspelo.



Evelina Christillin je najvplivnejša ženska v svetovnem nogometu. Vendar funkcije v Fifi in Uefi še zdaleč niso vse, kar počne. Predvsem je posrednica med gospodarstvom in kulturo, športom in znanostjo. Poslovno pot je začela v Fiatu, znanstveno kot zgodovinarka na univerzi v Torinu, v Ljubljani pa se je mudila na povabilo Narodne galerije in Galerije Fotografija. V sklopu razstave o italijanskem neorealizmu je predavala o razmerju med gospodarstvom in kulturo.

Kaj je treba storiti, da neko mesto dobi olimpijske igre?



Precej zapleteno je bilo na začetku. Prvič smo kandidirali. K projektu me je povabil Umberto Agnelli, oče Andree Agnellija, ki se je te dni tudi mudil v Ljubljani. Umberto je bil dober prijatelj mojega moža. V Sestrieru smo leta 1997 organizirali svetovno smučarsko prvenstvo.



Zimsko športno središče Sestriere je projekt družine Agnelli.



Da. Že v 30. letih 20. stoletja so Sestriere postavili kot letovišče za delavce Fiata. Šele pozneje je postal mondeno zimsko središče. Po uspešnem svetovnem smučarskem prvenstvu smo se odločili, da kandidiramo za olimpijske igre. Zakaj ne bi poskusili nečesa večjega, smo si rekli. Bilo pa je precej težko, ker kandidaturo objavijo nacionalni olimpijski komiteji. Rim je bil tik pred tem poražen, ko je kandidiral za poletne olimpijske igre leta 2004. Zmagale so Atene.



Boleče.



Boleče. Za Rim je bilo zelo boleče. V projekt rimske kandidature sicer nisem bila vključena, hudo mi je bilo kot Italijanki. Italijani smo namreč ponosni, če smo zastavonoše športa. Italijanski olimpijski komite smo pozvali, naj prijavi kandidaturo Torina za zimske igre. Rekli so: »Nikakor.« Za njimi je bila namreč težka izkušnja poraza. Potem se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Za organizacijo zimskih iger so se želele potegovati tudi Benetke, skupaj s Cortino D'Ampezzo. In italijanski olimpijski komite obeh mest ni mogel zavrniti. Rekli so: »V redu, naredili bomo interno tekmovanje, na začetku januarja 1998 bo glasovanje. Kdor dobi večjo podporo v italijanskem olimpijskem komiteju, bo naš kandidat.« Tedaj smo Benetke premagali. Bili pa smo popolni začetniki. Niti tega nismo pričakovali, da bomo dobili nacionalne kvalifikacije. Potem smo šli v Nagano, da vidimo, kako se te reči organizira. In predstavili smo se. Marca 1998 smo uradno kandidirali. Bili smo zelo daleč od tega, da bi nas imeli za favorite. V bistvu smo bili daleč zadaj za preostalimi petimi mesti. Švicarski Sion je bil največji favorit, že tretjič so se potegovali za organizacijo iger. Mednarodni olimpijski komite, kot veste, ima sedež v Švici … Vseeno smo si rekli: poskusimo. Nismo bili sicer vnaprej vdani v usodo, bili pa smo realisti. Nekako smo vedeli, kaj lahko pričakujemo.



Gianni Agnelli, prvi mož Fiata, je bil tedaj še živ [umrl je leta 2003] in je močno podpiral našo kandidaturo, čeprav je vedel, da bo zelo težko. Juan Antonio Samaranch je bil njegov prijatelj. In Jean-Claude Killy, trojni zmagovalec olimpijskih iger leta 1968, je bil njegov prijatelj. Killy je bil moj mladostni idol. V Grenoblu, ko sem bila stara 12 let, sem ga videla, kako je zmagal na tekmi, zaviti v meglo. L'Avvocato [vzdevek Giannija Agnellija] mi je rekel: »Pojdi najprej h Killyju v Ženevo. Potem pa pojdi še do Samarancha. Uredil ti bom sestanke.«



Srečanje s Killyjem, mojim idolom, je bilo zame zelo čustveno. Najbrž si je mislil, da sem precej neumna, ker sem komaj govorila. Sicer francosko govorim zelo dobro, ampak me je povsem zvilo. Sramežljiva sem bila in vznemirjena. »Poglejte, draga gospa. Tokrat nimate niti ene tisočinke možnosti. Ampak čez nekaj časa kandidirajte ponovno.« Rekla sem si: »O moj bog, kakšen začetek!« Potem sem šla k Samaranchu. Klepetala sva o nogometu; tedaj sem bila že vključena v nogomet.

Mnogo več pa v tiskani številki Sobotne.