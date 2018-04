To, da hočeš vedeti, ni odločitev, temveč potreba

Potomka pisatelja Itala Sveva (iz družine Schmitz) in Otoccarja Weissa, ki je bil na začetku 20. stoletja v Trstu eden vodilnih pri danes po vsem svetu razširjeni Zavarovalnici Generali (v izgnanstvu je ustanovil še njeno ameriško podružnico), ter hči Palestinca Kaderja Tamimija, uglednega pediatra, ki je v sedemdesetih odšel v Italijo študirat medicino in tam spoznal ljubezen svojega življenja, pravnico in novinarko Claudio Weiss.



Widad Tamimi danes živi v središču Ljubljane, poročena je s Slovencem in ima tri otroke. Pri založbi Sanje je v prevodu Gašperja Maleja pravkar izšla njena najnovejša knjiga Vrtnice vetra, knjiga, ki poveže usodo obeh – tisto bogatega judovskega dedka Carla Weissa, ki je z družino pred rasnimi zakoni zbežal iz Trsta v New York, in revnega očeta, Hebrončana, dvakratnega begunca, ki se je ustalil v Italiji.



»Imam sindrom podstrešja,« pravi Widad. »To ni prirojena bolezen. Dobila sem jo s časom. Zgrabi me neustavljiv nemir, ki zamegli razum in izostri voh. Čutim vonj po življenju med pozabljenimi starimi papirji v zaprašenih velikih škatlah. Požvižgam se na miši, na to, da sem alergična na prah, zaradi česar moje roke prekrijejo mehurčki. Pri meni gre za stalno iskanje korenin, za nenasitno žrelo, ki mi na koncu pusti občutek razočaranja, kakor večerja brez sladice. Iščem, iščem, iščem. Kopljem po pozabi. Postala sem skrinja krhkih zakladov, med spomini in bolečinami, veselji in zanimanji, hrepenenji in strahovi mojih družin.«



Doma v Trstu so sredi tridesetih let prejšnjega stoletja Weissovi živeli v sloviti vili Weiss, ki je že dolgo ni več, in njihov šofer je bil nekdanji osebni voznik nadvojvode Franca Ferdinanda, ki ga je bil spremljal na njegovi tragični poti v Sarajevo. Na drugem koncu sveta, v Palestini, je v istem času družina Tamimi doživela tragedijo ob uporu Palestincev proti britanskemu mandatu, ki se je bil pravkar začel. Visoki arabski komite je razglasil splošno stavko in zahteval konec judovskega priseljevanja v Palestino … Tako se besedilo začne, potem pa zaropotajo motorji in rafali 20. stoletja. Vrtnice vetra je knjiga, ki jo je pisateljica posvetila »otrokoma, ki sta bila moj oče in moj ded, in generacijam otrok, ki prihajajo«.



Življenje se rojeva iz srečanj, razhajanj in v srečanjih in razhajanjih tudi umira. Vmes karte premeša zapeljivi demon pisanja, ki ni zadovoljen samo z enoglasjem. Pogosto je zgodba prava takrat, ko se glasovi junakov množijo z našimi, ko hoče vsak izmed njih izluščiti lastnega ... To je glasna združba posameznikov, ki se redko srečajo. Knjiga Widad Tamimi je kot srečanje sorodnikov, ki se zgodi ob družinskih tragedijah, občasno rojstvih. Veliko jih je skreganih, veliko jih je skreganih s samimi seboj. A vsi so osvojili veščine bežanja in hkrati tiste najtežje: vračanja.



V Sloveniji ste že sedmo leto. Kako vam je?



Lahko bi rekla, da vedno bolje. Če ne omenim tega, da se kar naprej pritožujem nad svojo slovenščino, ki je še vedno obupna.



Nasprotno, prav dobro ji gre.



Ampak za pogovor sva vseeno izbrali drug jezik, kajne? Moje znanje slovenščine je ravno tolikšno, da premostim kulturno pregrado, ki nastane, ko se izražaš z jezikom, ki je jezik prostora, v katerem se nahajaš. Zdi se mi, da me ljudje zaradi tega bolj sprejemajo, olajša mi integracijo. Ustvarila sem si lasten svet, vse stvari in načini, ki so mi všeč, sem iz Italije prenesla v Slovenijo in jih zase organizirala v Ljubljani. Ostajam avtsajderka, a vse bolj pripadam tej deželi. Moji trije otroci so Slovenci …



Kako, samo na pol so Slovenci …



Ja, samo na pol, ampak sami pravijo, in to me spravlja v smeh, da so petindvajset odstotkov nekaj in potem so 18,5 odstotka Arabci, 18,5 odstotka Judje, 25 odstotkov Slovenci. In potem se oglasi srednja, Neža, ki pravi, da ne, da ona je doma iz Postojne, ker se je rodila v Postojni.



Kako takšno večnacionalnost živite doma, in tu ne mislim samo na jezik? Kaj imajo vaši otroci od Wiess-Schmitzevih iz Trsta in z Dunaja, od Tamimijevih iz Hebrona?



Na ovitku italijanske izdaje Vrtnic vetra je izpisan stavek, pravzaprav vprašanje, iz knjige: Koliko generacij je potrebnih, da pokopljemo izgnanstvo?



In kakšen je odgovor?



Sprva sem mislila, da ga ni mogoče pokopati, tudi zato ker izgnanstvo postane neke vrste identiteta. Tako kot obstaja identiteta Italijana, obstaja tudi identiteta Arabca in izgnanca. A počasi sem dojela, da izgnanstvo lahko pokoplješ: ker moja družina nikjer ni pognala trdnih korenin, sem to hotela omogočiti svojim otrokom – preselila sem se v državo, od koder je moj mož, in tu pognala korenine.



Ste vse to med odraščanjem pogrešali?



Sem. Ampak ne v kulturnem smislu, temveč v smislu bližine družine in sorodnikov. Ker je bila in še vedno je moja družina raztreščena po vsem svetu, sem pogrešala, da bi jih imela ob sebi. Nisem hotela, da se s tem ukvarjajo še moji otroci. Ko smo prišli v Slovenijo, v ta svet miru in urejenosti, zame ni bilo najlažje. V meni se je začel prebujati nove vrste nemir.



Kakšen?



Vsa ta urejenost me je begala, ker je preprosto nisem bila vajena, to ni bil moj način življenja. Podobno se zgodi ljudem, ki v življenju doživljajo eno travmo za drugo, ko pa jih zmanjka, postanejo skoraj depresivni, ker se nimajo več za kaj boriti. Bila sem zmedena, hotela sem, da se moji otroci začnejo prepoznavati v kulturi, ki se mi je zdela nekaj posebnega, a obenem mi nekaj ni bilo po godu … Mislim, da sem prav zaradi tega začela pisati knjigo Vrtnice vetra.



Widad Tamimi Foto: Uroš Hočevar/Delo



Ne gre za prostor, razlike ne naredijo niti mesto niti geografske meje. Tisto, kar je za otroka ključno, je neprekinjeno izkazovanje ljubezni, tudi telesne, objemi in poljubi … Meni jih je primanjkovalo. Vse to je povezano z načinom, kako sem odrasla. Otrokom sem hotela pripovedovati o teh svojih koreninah, ki jih ni bilo, o tem, kaj pomeni biti izgnanec …Spoznavala sem jih v zbirnih centrih, kjer sem v sodelovanju z Rdečim križem poskušala najti njihove družinske člane ali svojce, s katerimi so na poti izgubili stik. Nekateri so me spraševali, ali sem se za voluntiranje odločila iz občutka slabe vesti …Ne vem. To bi morali vprašati njih. Gre za preprosto dejstvo, da je zame, glede na to, da izhajam iz družine beguncev, nemogoče ignorirati ne samo politiko beguncev, ampak tudi begunce same. Obenem pa mislim, da v vsakem od nas obstaja nekakšen moralni imperativ, da si pred določenimi družbenimi implikacijami ne zatiskamo oči. Delati v zbirnem centru je bil zame klic. Dejstvo, da so begunci tako rekoč pod mojim oknom, sama pa ob tem ne storim ničesar, je bilo zame nezamisljivo.Ko je izbruhnila vojna v Siriji, sem hotela takoj tja, in to sem možu Tomažu tudi rekla, da preprosto ne morem biti doma in skrbeti samo za najina majhna otroka. Pa mi je odgovoril, da moram ostati tu prav zaradi njiju. Ko se je tiste jeseni zgodil prvi val beguncev čez celinsko Evropo in so postavljali taborišča ob slovensko-hrvaški meji, se je pošalil, da sem jaz poklicala begunce, naj pridejo v Slovenijo … A šalo na stran.Pri begunskih valih gre za zelo kompleksne zgodovinske dogodke, zato ne bi želela zreducirati njihove teže, rekoč, da je sprejemanje beguncev edina možna rešitev. Tudi slednja je precej kompleksna, če naj bo uspešna in integrativna, mora biti domišljena, če pa je neuspešna, lahko vodi tudi v družbeno nevarnost, ob spodleteli integraciji nenehno frustracijo prišlekov.Seveda oboje ostaja del mene. Pisanje romanov je orodje, precej drugačno tudi od novinarstva. Je kratka pripoved življenja. V pisanju sem našla pravi odgovor, kako se soočati s temami, ki so prvenstveno družbenopolitične, skozi svojo zgodbo seveda. Toda vedno prek empatije bralca, ki je pri prebiranju romana vedno globlja kot pri prebiranju novinarskih tekstov ali esejistike. Nekateri pravijo, da je z romani, kratkimi zgodbami mogoče vstopiti v življenje drugih in odživeti izkušnjo, ki je sicer nikdar ne bi. To hkrati omogoča, če je bralec le dovolj vztrajen, vzpostavljanje empatije do določene resničnosti, ki je sicer ni živel in je nemara tudi ne bo. Govoriti o beguncu s številkami in statistiko je eno, neposrednost zapisane zgodbe o njem pa nekaj povsem drugega, bralcu omogoča, da začuti in sprejme njegovo grozo in bolečino. Pisanje zame ni izključno ustvarjalna in umetniška dejavnost, je predvsem politično udejstvovanje. V odraslem življenju tako skušam združiti dva pola mojega zanimanja, enega izrazito tehničnega, pravnega in drugega, umetniškega …Palestincem in Judom je skupno to, da ne morejo kar izbrisati vsebin, ki so povezane s preteklostjo njihovih prednikov. Preteklost kar naprej beremo skozi sedanjost, celo prihodnost. Celotna zgodovina človeštva se je zgradila prek migracij in pri tem ni šlo samo za eno ali dve populaciji. Zato vedno pišem o nečem, kar je univerzalno.