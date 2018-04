Tragedija srednje Evrope

Viktor Orbán je minulo nedeljo gladko zmagal. Tretjič bo premier, ima dvotretjinsko večino v parlamentu, brez razprave lahko sprejema zakone in poljubno spremeni ustavo, ponaša se z rekordno, skoraj 70-odstotno volilno udeležbo. Utrdil je oblast doma, kjer je absolutni vladar, hkrati zmaga povečuje razkol med Budimpešto in zahodno Evropo. Voditelj Madžarske je prvo ime vzhodne Evrope in zgled preštevilnim na celini.



Najdaljša noč za Viktorja Orbána se je iztekla v osupljiv triumf. Njegova tretja, prepričljiva volilna zmaga je bila najmanj pričakovana, obenem je najbolj pomenljiva, ne samo za Madžarsko, temveč za Evropsko unijo kot celoto.



Absolutni vladar



Po osmih letih na oblasti vstopa v nov zaporedni mandat, spet z ustavno večino, v parlamentu bo imel 134 od 199 poslanskih sedežev, nacionalistična skrajno desna stranka Jobbik in koalicija socialistov in zelenih imata peščico glasov. To ni toliko zmaga stranke Fidesz kot Orbána osebno in suverenistične, nacionalistične desnice.



Kakšen paradoks, Madžarska je vendar leta 1989 slavila »vrnitev v Evropo«. Pred petnajstimi leti je postala del »svobodnega sveta«, praznovala je, da je Evropa po polstoletnem sovjetskem jarmu spet »cela in svobodna«; pridružila se je zahodni sferi, vstopila v Evropsko unijo in Nato, sledila je zahodnoevropskemu političnemu in ustavnemu modelu. V zadnjih nekaj letih je ubrala retrogradno smer. Se srednja Evropa po padcu berlinskega zidu vrti naprej ali nazaj, se vprašuje Jacques Rupnik, eden najboljših poznavalcev tega prostora, in razčlenjuje nacionalizem, antiliberalizem in ultrakonservativizem, ki zaznamujejo današnji politični diskurz srednje Evrope.



Orbán se je na začetku svoje politične poti boril proti komunizmu, zdaj se obrača stran od zahodnih vrednot in institucij. Teoretizira in prakticira »neliberalno demokracijo«.