Travme ne razumeš, dokler je ne doživiš

Videl je, kako se spreminja zgodovina, jo dokumentiral in skupaj s tremi prijatelji postal eden najbolj prepoznavnih svetovnih fotografov.

Greg Marinovich

ima hrvaške prednike, odraščal je v Južni Afriki, nato prepotoval svet, zadnja leta živi v ZDA. Leta 1991 je prejel Pulitzerjevo nagrado, a zaradi iste fotografije je bil nanj jezen Nelson Mandela. Kriznih žarišč ne obiskuje več, raje poučuje fotografiranje na bostonski univerzi.Med južnoafriškim prehodom iz apartheida v demokracijo je bil skupaj sindel fotografskega kluba Bang Bang ( The Bang Bang Club ). Njihove fotografije so pretresale svetovno javnost, zato so tudi sami postali zvezdniki v časopisnih prispevkih, knjigah in filmih. Toda njihov blagoslov je bil hkrati prekletstvo. Zaradi smrti, telesnih poškodb in psihičnih travm kluba Bang Bang že dolgo ni več. Kako hitro lahko ugasne človeško življenje, so spoznali pred štiriindvajsetimi leti, saj je 18. aprila 1994 zaradi strelnih ran umrl Oosterbroek, le nekaj metrov stran je obležal Marinovich, vendar je kljub hudim poškodbam preživel.Zaradi nenehnih telesnih in duševnih ran je Marinovich pet let kasneje začel zavračati naročila za fotografiranje vojnih žarišč in se z družino ustalil v Bostonu. Pogovarjala sva se po telefonu, potem ko je za pogovor predlagal precej nenavadno uro – nekaj minut pred šesto uro zjutraj po lokalnem času.Vedno vstajam zgodaj, v zadnjem obdobju še toliko bolj, ker več pišem.Ne gre za moje spomine, ampak za spomine moje mame. To bo zgodba o njenem skrivnem življenju in zloglasnem umoru.Če vam povem preveč, nima smisla, da pišem naprej. Trenutno sem nekje na dveh tretjinah zgodbe, a me jezi, ker napredujem precej počasi.Najraje pišem zgodaj zjutraj, tudi ob treh ali štirih, a ne toliko zaradi navdiha, ampak zato, ker je to najbolj miren del dneva. Nihče te ne kliče, nihče ne potrebuje tvoje pozornosti, zato obstaja samo tiha vez med teboj in tvojim delom. Tudi ko sem pisal knjigi o klubu Bang Bang in pokolu Marikana, sem vstajal ob štirih zjutraj, šel teč in potem začel pisati.Prihaja iz Dalmacije, blizu meje z Bosno in Hercegovino, zato mislim, da je del mojih prednikov tudi Bošnjakov, toda najpreprosteje je, če rečem, da naša družina prihaja iz Hrvaške.Kar nekajkrat, tako zasebno kot profesionalno. Bil sem denimo v Dubrovniku med vojaškim obleganjem. Tedanji župan je bil dober prijatelj mojega pokojnega očeta, zato sem uporabil to povezavo, da sem iz Dubrovnika lažje pošiljal fotografije.