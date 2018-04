Tudi sprva čista izmišljija lahko postane zgodovinska resničnost Francije

Zgodovina so dejstva, ideologija in nič manj miti, še sedanjost, je mogoče poenostavljeno povzeti po uglednem francoskem zgodovinarju, ki je lani, tik pred predsedniškimi volitvami, skupaj z več kot stodvajsetimi kolegi knjižno poskrbel, da lahko Francozi svojo preteklost berejo tudi drugače – manj reakcionarno in sloneče na nacionalni identiteti in bolj skozi optiko naprednih vrednot, kot so pestrost, enakost, odprtost.



Dvainpetdesetletni profesor Patrick Boucheron – s katerim sem se pogovarjala na Collège de France, kjer deluje od leta 2015 – je izjemno prodorni zgodovinar, strokovnjak za srednjeveško Italijo, pod čigar taktirko je na 800 straneh izšla odmevna knjiga mnogih avtorjev o svetovni zgodovini Francije: Histoire mondiale de la France. Z njo, ki zajema v čas od 34.000 let pr. n. št. do lani, je močno, tudi ideološko stresel francosko družbo in sprožil številne polemike.



V naslovu Svetovna zgodovina Francije je nekaj dvoumnosti, saj je svetovna izpisano z drugačno, rdečo barvo, medtem ko je preostali del – zgodovina Francije – črn. »V resnici gre čisto preprosto za zgodovino Francije, a Francije, kakor je zgodovinsko razumljena danes, v sodobnih okoliščinah globalizacije. Ni pa to knjiga o zgodovini svetovne Francije, torej Francije na tujem, niti o tem, kaj vse Francija dolguje svetu, ampak bolj o tem, kako so posamezni dogodki iz francoske preteklosti odmevali širše ali pa niso.« In morda je v naslovu vendarle čutiti tudi nekaj veličine à la française – univerzalne iluzije ali ambicije, da Francozi niso samo narod kot kak drug.



Ko govorimo o preteklosti Francije, razmišljamo o svetovni zgodovini, kakor nakazuje naslov knjige, ki ste jo pripravili s široko skupino avtorjev: Histoire mondiale de la France?



Zgodovina Francije ni moje področje in spočetka je niti nisem želel raziskovati. Moja specialnost je zgodovina italijanskih mest, posebno Milana ob koncu srednjega veka, oziroma sredozemska urbana Evropa, kar sem pozneje raziskovalno razširil na knjigo Zgodovina sveta v 15. stoletju [Histoire du monde au XVe siècle ]. Rekel bi, da me je srednjeveška Italija popeljala v svet in ta zatem k Franciji – pa čeprav se nisem nikoli spraševal o svojem odnosu do lastne države. Nikdar nisem niti razumel, zakaj bi moral biti ponosen na svoj narod, kakor nisem vedel, zakaj bi se moral kot Francoz česa sramovati. Pripadam generaciji, ki je vsa ta občutja bodisi ponosa bodisi sramu prešla, saj veliko potujemo in se čutimo Evropejci, ne da bi imeli kakšne posebne zamere do domovine. In vendar se je vprašanje odnosa do francoske zgodovine ponovno porodilo, pojavilo se je politično in ne najprej znanstveno ali zgodovinopisno. Francoska zgodovina ima resda od nekdaj svoje trdno mesto na akademiji, ne moremo pa reči, da je bila laboratorij raziskav, s katerimi se je znanost ukvarjala največ. Vse od konca prvega desetletja novega tisočletja pa je spet stopila v ospredje.