V avtomobilistični industriji so v ospredju stroji, v športu ljudje

Andrea Agnelli je prispel v Narodno galerijo v Ljubljani na razstavo italijanskih fotografov iz obdobja neorealizma, kjer je povabljenim gostom predaval tudi o povojni obnovi Italije, vlogi Fiata pri industrializaciji države ter prihodnosti italijanske in svetovne družbe. Član znamenite italijanske dinastije Agnelli, ki se je izobraževal v Milanu in Oxfordu, danes vodi nogometni klub Juventus.



Andrea Agnelli je tesno vpet v družinske posle pod dežnikom holdinga Exor, v katerem delujejo Fiat-Chrysler, Ferrari, tednik The Economist in druga podjetja. Pogovor z 42-letnim svetovljanom smo začeli z utrinkom iz njegovega otroštva.



Pred nami je vaša fotografija iz otroških dni. Ob nogometnem igrišču sedite na klopi z očetom Umbertom, v naročju imate žogo. Se spomnite tega trenutka?



To je bilo v vasi Villar Perosa, približno petdeset kilometrov jugozahodno od Torina. Najprej je na posestvu živel moj praded, posestvo pa je še vedno v družinski lasti. Stric Gianni je bil mnoga leta tudi župan Villar Perose in Juventus je nekoč tja odhajal na priprave pred vsako sezono. Dandanes imamo priprave po vsem svetu, toda še vedno vsako leto v Villar Perosi odigramo družabno tekmo med dvema Juventusovima enajstericama. Enako je bilo lani poleti; najprej sem nagovoril moštvo, potem smo šli skupaj na igrišče, ki je na fotografiji. Za nas je ta tekma zelo pomembna, saj je del naše tradicije. Ko sem bil še otrok, me je oče vedno peljal v Villar Peroso na tekmo med Juventusom in Juventusom.



Je sploh smiselno vprašati, kdo je zmagal?



Vedno Juventus! (Smeh.) To fotografijo imam sicer tudi v pisarni.



Čutite čast ali pritisk, da ste potomec tako slavne družine?



Časi se spreminjajo. Ko sem bil še mlajši, tam nekje med petnajstim in petindvajsetim letom, sem čutil pritisk, kako se bom znašel. V zadnjih letih je drugače, saj čutim ponosno odgovornost, da vodim področja, ki so jih zgradili moji predniki. Trenutno sva z bratrancem Johnom že četrta in peta generacija, ki vodiva družinski posel.



V Italiji celo pravijo, da papeža pozna 99 odstotkov Italijanov, vašo družino pa vsi.



Ne, ne. Mislim, da prav vsi v Italiji vedo, kdo je papež. Ena od značilnost naše družine in celotnega Torina je skromnost, zato se nikakor ne strinjam, da smo pomembnejši od papeža.



Bi v življenju sploh lahko počeli kaj drugega, kar ni povezano z družinskim poslovanjem?



Seveda lahko izbereš karkoli. V holdingu, ki nadzoruje družinska podjetja, je 120 delničarjev in vsi so družinski člani. Toda takšnih, ki dejansko vodimo posel, nas je samo pet ali šest. Ostali družinski člani imajo povsem drugačno življenje in druga področja delovanja. Imamo jasno vizijo, kako v družinski posel vključiti naše otroke. Pred nami sta dolga desetletja posel vodila moj oče Umberto in stric Gianni, pred njima Vittorio Valletta, ki je nasledil mojega pradedka Giovannija, ustanovitelja Fiata. S takšno strukturo moramo poskrbeti, da so novi člani družinskega posla dovolj usposobljeni za nadaljevanje tradicije. A kljub temu imajo proste roke, da ustvarjajo tudi na drugih področjih in uresničujejo svoje sanje in strasti.



Kakšno znanje morajo pokazati novi člani? Je pomembnejša izobrazba ali čustvena stabilnost?



Oboje. V mojem primeru so resnično pomembne vrednote Torina, ki je prepojen s skromnostjo, čeprav je tudi domovanje kraljeve družine Savojcev. Starši so nas vedno učili, da moramo spoštovati delo naših prednikov.



Še vedno je pred nami vaša fotografija iz otroštva. Žoga nedvomno nakazuje na vašo povezanost z Juventusom, toda kako radi imate avtomobile?



Moja kariera je prepletena predvsem s športom in menedžmentom v športu. Toda pred dvajsetimi leti sem najprej delal v avtomobilski industriji, med drugim sem bil vodja dirkaškega sponzorstva pri Ferrariju, prav tako sem delal v tobačni industriji pri Philipu Morrisu. Nato sem bil direktor turnirja v golfu, šele kasneje sem pristal v Juventusu. Nedvomno je šport moja največja strast, čeprav gre v resnici za ogromen posel. V Evropski uniji šport ustvari od tri do štiri odstotke celotnega BDP. Šport je industrija, zato ga je treba tako tudi upravljati.



V čem se športna industrija pri Juventusu razlikuje od avtomobilske pri Fiatu?



Povsem različni sta. V avtomobilski industriji sta v ospredju proizvodnja in izdelava, ko je treba do popolnosti razviti delovne procese, toda v športu sta zraven še intuicija in upravljanje z ljudmi. Pri avtomobilih so v ospredju stroji in preciznost, v športu ljudje in njihovi odnosi.